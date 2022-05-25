"Вообще ни у кого не воруем": МИД РФ отказался признать массовый вывоз зерна из Украины

Россия готова организовать безопасный проход кораблей с зерном по Черному морю, если с нее снимут ряд санкций, заявил замминистра Руденко.

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Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко отверг обвинения в адрес государства-агрессора касательно вывоза россиянами зерна с временно оккупированных территорий Украины. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами в среду, 25 мая, передает "РИА Новости".

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"Я полностью это отвергаю. Мы вообще ни у кого не воруем", — сказал Руденко.

В то же время он указал, что РФ взаимодействует с ООН для решения вопроса с поставками зерна из Украины, которые стали невозможными из-за блокировки российскими судами украинских портов и минирования Черного моря.

"Я уже говорил на эту тему, что у нас по этим вопросам идет взаимодействие с ООН. Этот вопрос подробно обсуждался в ходе визита (генерального секретаря ООН Антониу) Гутерриша в Москву. Идут дальнейшие консультации, как ООН может помочь в этой ситуации", — сказал замглавы МИД РФ.

При этом Руденко указал, что Россия может посодействовать решению потенциального продовольственного кризиса и предоставить безопасный коридор в Черном море для вывоза зерна, если с государства-агрессора снимут санкции, наложенные, в частности, на российский экспорт и финансовые операции.

"Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции, а также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли. Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она и делает каждый день", — сказал Руденко.

Напомним, 10 мая украинская разведка сообщила, что российские военные вывозят украинское зерно из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территорию оккупированного Крыма и в РФ.

Также мы писали о том, как российское судно "Матрос Позынич" загрузилось 27 тыс. тонн пшеницы в оккупированном Севастополе и последовало в египетский порт Александрия. МИД Украины помешал доставить украинское зерно в Египет, после чего Россия направила корабль в сторону Ливана и Сирии.

А вчера американские журналисты показали спутниковые фото, на которых показано, как украинское зерно загружают на российские суда в Крыму.