РФ вкрала з території України близько 600 тисяч тонн аграрної продукції (відео)

Відомо, що близько 100 тисяч тонн викраденого продовольства окупанти доправили до Сирії. Загалом на українському зерні Росія може заробити десятки мільйонів доларів.

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З початку повномасштабної війни РФ проти України російські сили викрали з аграрних підприємств на тимчасово окупованих територіях близько 600 тисяч тонн продукції, з яких приблизно 100 тисяч було направлено до Сирії. Про це під час брифінгу у середу, 8 червня, повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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"Вже приблизно 600 тис. тонн (продукції) було вкрадено з аграрних підприємств та вивезено на тимчасово окуповану територію Кримського півострова. Далі (продукція) прямує до портів, зокрема Севастополя, і звідти кораблі вже йдуть на Близький Схід. Зокрема, відомий факт, що близько 100 тисяч тонн продукції вже було направлено до Сирії", — сказав Марчук.

Представник організації додав, що факти крадіжки російськими силами української продукції відомі українським правоохоронцям та розвідці, а Офіс генерального прокурора вже розпочинає відповідні кримінальні провадження.

За словами Марчука, дії РФ спрямовані на забезпечення продовольством своїх регіонів, які не є аграрними, а також продаж за кордон — на викраденій українській продукції Росія може заробити "десятки і десятки мільйонів доларів".

Марчук також зазначив, що окупанти змушують українських фермерів віддавати їм продукцію за низькою ціною, а якщо ті відмовляються, то її відбирають примусово. Також росіяни практикують "націоналізацію" українського майна, наголосив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

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Нагадаємо, згідно з даними американських ЗМІ, РФ намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які страждають від посухи. Крім цього, журналісти стверджують, що викрадене продовольство могло бути продано Туреччині. Москва зі свого боку відкидає звинувачення у крадіжці зерна.

Раніше ми повідомляли, як російські ЗМІ показали вивіз українського зерна з тимчасово окупованих територій.