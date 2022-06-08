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Экономика Российско-украинская война

РФ украла с территории Украины около 600 тысяч тонн аграрной продукции (видео)

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Фото: Latifundist | Оккупанты вывезли с территории Украины более 0,5 млн тонн аграрной продукции

Известно, что около 100 тысяч тонн похищенного продовольствия оккупанты доставили в Сирию. Всего на украинском зерне Россия может заработать десятки миллионов долларов.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины российские силы похитили с аграрных предприятий на временно оккупированных территориях около 600 тысяч тонн продукции, из которых примерно 100 тысяч было направлено в Сирию. Об этом в ходе брифинга в среду, 8 июня, сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Уже приблизительно 600 тыс. тонн (продукции) было украдено с аграрных предприятий и вывезено на временно оккупированную территорию Крымского полуострова. Далее (продукция) направляется в порты, в частности Севастополя, и оттуда корабли уже идут на Ближний Восток. В частности, известен факт, что около 100 тысяч тонн продукции уже было направлено в Сирию", — сказал Марчук.

Представитель организации добавил, что факты кражи российскими силами украинской продукции известны украинским правоохранителям и разведке, а Офис генерального прокурора уже начинает соответствующие уголовные производства.

По словам Марчука, действия РФ направлены на обеспечение продовольствием своих регионов, которые не являются аграрными, а также на продажу за границу — на похищенной украинской продукции Россия может заработать "десятки и десятки миллионов долларов".

Марчук также указал, что оккупанты заставляют украинских фермеров отдавать им продукцию по низкой цене, а если те отказываются, то ее отбирают насильно. Также россияне практикуют "национализацию" украинского имущества, отметил замглавы Всеукраинского аграрного совета.

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Напомним, согласно данным американских СМИ, РФ пытается продать украденное украинское зерно странам Африки, которые страдают от засухи. Помимо этого журналисты утверждают, что похищенное продовольствие могло быть продано Турции. Москва в свою очередь отвергает обвинения в краже зерна.

Ранее мы сообщали о том, как российские СМИ показали вывоз украинского зерна с временно оккупированных территорий.