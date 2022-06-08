РФ украла с территории Украины около 600 тысяч тонн аграрной продукции (видео)
Известно, что около 100 тысяч тонн похищенного продовольствия оккупанты доставили в Сирию. Всего на украинском зерне Россия может заработать десятки миллионов долларов.
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С начала полномасштабной войны РФ против Украины российские силы похитили с аграрных предприятий на временно оккупированных территориях около 600 тысяч тонн продукции, из которых примерно 100 тысяч было направлено в Сирию. Об этом в ходе брифинга в среду, 8 июня, сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
"Уже приблизительно 600 тыс. тонн (продукции) было украдено с аграрных предприятий и вывезено на временно оккупированную территорию Крымского полуострова. Далее (продукция) направляется в порты, в частности Севастополя, и оттуда корабли уже идут на Ближний Восток. В частности, известен факт, что около 100 тысяч тонн продукции уже было направлено в Сирию", — сказал Марчук.
Представитель организации добавил, что факты кражи российскими силами украинской продукции известны украинским правоохранителям и разведке, а Офис генерального прокурора уже начинает соответствующие уголовные производства.
По словам Марчука, действия РФ направлены на обеспечение продовольствием своих регионов, которые не являются аграрными, а также на продажу за границу — на похищенной украинской продукции Россия может заработать "десятки и десятки миллионов долларов".
Марчук также указал, что оккупанты заставляют украинских фермеров отдавать им продукцию по низкой цене, а если те отказываются, то ее отбирают насильно. Также россияне практикуют "национализацию" украинского имущества, отметил замглавы Всеукраинского аграрного совета.
Напомним, согласно данным американских СМИ, РФ пытается продать украденное украинское зерно странам Африки, которые страдают от засухи. Помимо этого журналисты утверждают, что похищенное продовольствие могло быть продано Турции. Москва в свою очередь отвергает обвинения в краже зерна.
Ранее мы сообщали о том, как российские СМИ показали вывоз украинского зерна с временно оккупированных территорий.