Ситуацию с украинской продукцией, по данным журналистов, усугубляет угроза голода на континенте и резкий рост цен на продовольствие.

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Российская Федерация пытается продать украденное украинское зерно странам Африки, которые сильно пострадали от засухи. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times.

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Журналисты отмечают, что США в середине мая отправили 14 странам предупреждение о том, что российские грузовые корабли выходят из портов с украденным украинским зерном. В сообщении были названы сразу три судна, которые могли непосредственно участвовать в краже продовольствия.

По данным The NYT, предупреждение США только усугубило ситуацию для стран Африки, которые оказались на грани голода из-за сильной засухи. С одной стороны они могут поддержать военные преступления ВС РФ в Украине и вызвать негодование серьезного западного союзника, а с другой — отказаться от дешевого продовольствия в условиях кризиса и резкого роста цен на пшеницу.

В пятницу, 4 июня, глава Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл прибыл в Россию, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, пытаясь договориться о поставках зерна. Западные журналисты утверждают, что этот визит сыграл на руку лишь Кремлю, поскольку он может вызвать разногласия в вопросе единого мнения о вторжении ВС РФ в Украину.

Вместе с этим, ряд африканских стран неоднозначно относятся к позиции Запада из-за российско-украинской войны и санкциям против Кремля, поскольку зависят от поставок не только продовольствия, но и вооружения со стороны Москвы. Ситуацию также усугубляет сильная засуха, которая может спровоцировать голод на континенте.

Директор Международного института стратегических исследований HORN Хасан Ханнендже предупреждает, что странам Африки вряд ли будут колебаться перед покупкой зерна, поставляемого Россией, поскольку их не волнует происхождение продовольствия.

"Это не дилемма. Африканцам все равно, откуда они получают продовольствие, и если кто-то собирается морализировать по этому поводу — он заблуждается. Потребность в продовольствии настолько остра, что это не то, что им нужно обсуждать", — продолжил кенийский эксперт.

По его словам, страны Африки могут отказаться от покупки краденного украинского зерна, если Запад предложит им альтернативу. Ханнендже предупреждает, что "истерика" США и новые санкции лишь подтолкнут государства в объятия России.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предлагал Украине экспортировать свое зерно через Беларусь или оккупированные порты Азовского моря. Глава Кремля также опровергал обвинения в краже украинского продовольствия и призывал страны Запада снять санкции с России.

Также сообщалось, что Турция может закупать у России зерно, которое было украдено с оккупированных территорий Украины.