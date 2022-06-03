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Экономика Российско-украинская война

Украина может поставлять зерно через море или Беларусь, мы обеспечим безопасность, — Путин

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Владимир Путин вторжение война Украина экспорт поставки зерно
Фото: РИА Новости | Владимир Путин предложил Украине несколько вариантов поставок зерна

По словам президента РФ, Киеву будет экономически выгодно поставлять свое зерно через территорию Беларуси, но для этого Запад должен отменить санкции.

Россия не препятствует вывозу украинского зерна, а власти Украины могут осуществить экспорт своего урожая через оккупированные азовские порты или Беларусь. Об этом заявил президент страны агрессора Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, на сегодняшний день существует несколько вариантов экспорта украинского зерна и РФ никак не препятствует этому процессу.

Путин утверждает, что Украина может вывезти свой урожай через оккупированные порты Азовского моря.

"Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз в том числе и украинского зерна через эти порты (Мариуполь и Бердянск — ред.) пожалуйста. Мы заканчиваем работу по разминированию, украинские войска когда-то заминировали там в три слоя", — продолжил российский президент и пообещал гарантировать безопасность подходов кораблей к оккупированным ВС РФ украинским портам.

Помимо этого, Путин предложил Украине вывозить свое зерно через Венгрию или Беларусь. Для реализации поставок через страну-агрессора, как утверждает глава Кремля, необходимо снять международные санкции. По словам Путина, экспорт украинского зерна через Беларусь будет экономически выгодным для Киева, поскольку продовольствие сразу попадет в порты стран Балтии.

"Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ — через Беларусь, никто не мешает… Но для этого нужно отменить санкции", — продолжил Путин в интервью пропагандистскому телеканалу.

В ходе общения с журналистом президент РФ также предложил Украине вывозить свое зерно через подконтрольные Киеву порты, в том числе Одессу, но для этого украинская армия должна разминировать Черное море. В этом контексте Путин пообещал, что Россия не будет пользоваться ситуацией и осуществлять атаки с прибережной зоны.

Путин предложил Украине поставлять зерно через Азовское море или Беларусь

Напомним, 3 июня в МИД РФ сообщили, что Кремль готов осуществлять поставки зерна в обмен на снятие международных санкций.

Также сообщалось, что Турция может закупать украинское зерно. Посол Украины в Анкаре Василий Боднар обратился к турецким властям и Интерполу с просьбой провести расследование о поставках краденого продовольствия через воды Турции.