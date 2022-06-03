Украина может поставлять зерно через море или Беларусь, мы обеспечим безопасность, — Путин

По словам президента РФ, Киеву будет экономически выгодно поставлять свое зерно через территорию Беларуси, но для этого Запад должен отменить санкции.

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Россия не препятствует вывозу украинского зерна, а власти Украины могут осуществить экспорт своего урожая через оккупированные азовские порты или Беларусь. Об этом заявил президент страны агрессора Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

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По его словам, на сегодняшний день существует несколько вариантов экспорта украинского зерна и РФ никак не препятствует этому процессу.

Путин утверждает, что Украина может вывезти свой урожай через оккупированные порты Азовского моря.

"Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз в том числе и украинского зерна через эти порты (Мариуполь и Бердянск — ред.) пожалуйста. Мы заканчиваем работу по разминированию, украинские войска когда-то заминировали там в три слоя", — продолжил российский президент и пообещал гарантировать безопасность подходов кораблей к оккупированным ВС РФ украинским портам.

Помимо этого, Путин предложил Украине вывозить свое зерно через Венгрию или Беларусь. Для реализации поставок через страну-агрессора, как утверждает глава Кремля, необходимо снять международные санкции. По словам Путина, экспорт украинского зерна через Беларусь будет экономически выгодным для Киева, поскольку продовольствие сразу попадет в порты стран Балтии.

"Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ — через Беларусь, никто не мешает… Но для этого нужно отменить санкции", — продолжил Путин в интервью пропагандистскому телеканалу.

В ходе общения с журналистом президент РФ также предложил Украине вывозить свое зерно через подконтрольные Киеву порты, в том числе Одессу, но для этого украинская армия должна разминировать Черное море. В этом контексте Путин пообещал, что Россия не будет пользоваться ситуацией и осуществлять атаки с прибережной зоны.

[ + – ] Путин предложил Украине поставлять зерно через Азовское море или Беларусь

Напомним, 3 июня в МИД РФ сообщили, что Кремль готов осуществлять поставки зерна в обмен на снятие международных санкций.

Также сообщалось, что Турция может закупать украинское зерно. Посол Украины в Анкаре Василий Боднар обратился к турецким властям и Интерполу с просьбой провести расследование о поставках краденого продовольствия через воды Турции.