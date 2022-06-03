Україна може постачати зерно через море чи Білорусь, ми забезпечимо безпеку, — Путін

За словами президента РФ, Києву економічно вигідно поставляти своє зерно через територію Білорусі, але для цього Захід має скасувати санкції.

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Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна, а влада України може здійснити експорт свого врожаю через окуповані азовські порти чи Білорусь. Про це заявив президент країни агресора Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

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За його словами, на сьогодні існує кілька варіантів експорту українського зерна і РФ ніяк не перешкоджає цьому процесу.

Путін стверджує, що Україна може вивезти врожай через окуповані порти Азовського моря.

"Ми готові забезпечити безпроблемний вивіз зокрема й українського зерна через ці порти (Маріуполь та Бердянськ — ред.), будь ласка. Ми закінчуємо роботу з розмінування, українські війська колись замінували там у три шари", — продовжив російський президент і пообіцяв гарантувати безпеку підходів кораблів до окупованих ЗС РФ українських портів.

Крім цього, Путін запропонував Україні вивозити своє зерно через Угорщину чи Білорусь. Для реалізації постачання через країну-агресора, як стверджує глава Кремля, необхідно зняти міжнародні санкції. За словами Путіна, експорт українського зерна через Білорусь буде економічно вигідним для Києва, оскільки продовольство одразу потрапить у порти країн Балтії.

"Якщо хтось хоче вирішити проблему, якщо вона взагалі існує, вивезення українського зерна, будь ласка, найпростіший спосіб — через Білорусь, ніхто не заважає… Але для цього треба скасувати санкції", — продовжив Путін в інтерв'ю пропагандистському телеканалу.

Під час спілкування з журналістом президент РФ також запропонував Україні вивозити своє зерно через підконтрольні Києву порти, зокрема Одесу, але для цього українська армія має розмінувати Чорне море. У цьому контексті Путін пообіцяв, що Росія не користуватиметься ситуацією та не здійснюватиме атаки з прибережної зони.

[ + – ] Путін запропонував Україні постачати зерно через Азовське море чи Білорусь

Нагадаємо, 3 червня у МЗС РФ повідомили, що Кремль готовий здійснювати постачання зерна в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Також повідомлялося, що Туреччина може закуповувати українське зерно. Посол України в Анкарі Василь Боднар звернувся до турецької влади та Інтерполу з проханням провести розслідування щодо постачання краденого продовольства через води Туреччини.