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Україна може постачати зерно через море чи Білорусь, ми забезпечимо безпеку, — Путін

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Фото: РИА Новости | Володимир Путін запропонував Україні кілька варіантів постачання зерна

За словами президента РФ, Києву економічно вигідно поставляти своє зерно через територію Білорусі, але для цього Захід має скасувати санкції.

Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна, а влада України може здійснити експорт свого врожаю через окуповані азовські порти чи Білорусь. Про це заявив президент країни агресора Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

За його словами, на сьогодні існує кілька варіантів експорту українського зерна і РФ ніяк не перешкоджає цьому процесу.

Путін стверджує, що Україна може вивезти врожай через окуповані порти Азовського моря.

"Ми готові забезпечити безпроблемний вивіз зокрема й українського зерна через ці порти (Маріуполь та Бердянськ — ред.), будь ласка. Ми закінчуємо роботу з розмінування, українські війська колись замінували там у три шари", — продовжив російський президент і пообіцяв гарантувати безпеку підходів кораблів до окупованих ЗС РФ українських портів.

Крім цього, Путін запропонував Україні вивозити своє зерно через Угорщину чи Білорусь. Для реалізації постачання через країну-агресора, як стверджує глава Кремля, необхідно зняти міжнародні санкції. За словами Путіна, експорт українського зерна через Білорусь буде економічно вигідним для Києва, оскільки продовольство одразу потрапить у порти країн Балтії.

"Якщо хтось хоче вирішити проблему, якщо вона взагалі існує, вивезення українського зерна, будь ласка, найпростіший спосіб — через Білорусь, ніхто не заважає… Але для цього треба скасувати санкції", — продовжив Путін в інтерв'ю пропагандистському телеканалу.

Під час спілкування з журналістом президент РФ також запропонував Україні вивозити своє зерно через підконтрольні Києву порти, зокрема Одесу, але для цього українська армія має розмінувати Чорне море. У цьому контексті Путін пообіцяв, що Росія не користуватиметься ситуацією та не здійснюватиме атаки з прибережної зони.

Путін запропонував Україні постачати зерно через Азовське море чи Білорусь

Нагадаємо, 3 червня у МЗС РФ повідомили, що Кремль готовий здійснювати постачання зерна в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Також повідомлялося, що Туреччина може закуповувати українське зерно. Посол України в Анкарі Василь Боднар звернувся до турецької влади та Інтерполу з проханням провести розслідування щодо постачання краденого продовольства через води Туреччини.