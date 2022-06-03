Туреччина купує у Росії крадене українське зерно, — посол

Посол України Василь Боднар звернувся до турецької влади та Інтерполу за допомогою у розслідуванні постачання українського зерна через води Туреччини.

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Туреччина входить до країн, які закуповують у РФ зерно, викрадене з території України під час повномасштабної війни. Про це із посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Боднара у п'ятницю, 3 червня, повідомляє агентство Reuters.

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"Посол Києва в Анкарі заявив у п'ятницю, що Туреччина входить до числа країн, які купують зерно, яке Росія вкрала в України", — йдеться у публікації.

Крім цього, за даними журналістів, український дипломат закликав турецьку владу та Інтерпол допомогти із встановленням причетних до постачання викраденого зерна транзитом через води Туреччини.

Нагадаємо, у травні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські Збройні сили вивозять українське зерно з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на територію окупованого Криму та РФ.

У відповідь на це заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що Росія "загалом ні в кого не краде".

Раніше ми писали, що РФ намагалася вивезти вкрадене в України зерно до Єгипту, однак завдяки зусиллям українського Міністерства закордонних справ зробити цього окупантам не вдалося. Після цього Росія направила судно з урожаєм у бік Лівану та Сирії.

У четвер, 2 червня, турецькі ЗМІ повідомили, що Україна, РФ, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй підготували план вивезення українського зерна морем по безпечному коридору.