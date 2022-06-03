РФ готова постачати зерно тим, хто потребує, в обмін на скасування санкцій, — Захарова (відео)

Представниця МЗС РФ заявила, що проблему світового голоду можна вирішити, проте спочатку Захід зобов'язаний зняти "відповідні рестрикції".

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Росія почне постачання зерна всім країнам, що потребують, лише в разі скасування країнами Заходу введених проти держави-агресора санкцій. Таку заяву під час брифінгу в п'ятницю, 3 червня, зробила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

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"Я повторю знову — Росія готова постачати своє зерно всім країнам, які потребують. Якщо Сполучені Штати й країни ЄС дійсно хочуть розв'язати проблему світового голоду, про яку вони зараз стільки говорять, вони повинні скасувати відповідні рестрикції. І тоді всі, хто потребує, зможуть це зерно отримати. Ну очевидно ж! — сказала Захарова.

Представниця МЗС РФ уточнила, що йдеться про обмеження, які, за її словами, введені щодо заходу іноземних кораблів у порти Росії, обслуговування російських кораблів в іноземних портах, страхування вантажоперевезень та банківських операцій.

Захарова додала, що РФ також готова сприяти вивезенню зерна із заблокованих російськими військами портів України в Чорному та Азовському морях, проте для цього необхідно розмінувати їхню акваторію. Водночас представниця відомства запевнила, що Збройні сили Росії нібито щодня "відкривають морські гуманітарні коридори" для руху суден.

Нагадаємо, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, понад одну п'яту населення Землі — до 1,7 млрд людей — зіткнуться з голодом та злиднями через повномасштабну війну РФ проти України.

Раніше ми писали про те, як окупанти вивозять зерно з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на територію окупованого Криму та РФ.

Також Фокус розбирався, як агресія Росії провокує дефіцит продуктів у світі.