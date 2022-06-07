РосСМИ показали, как оккупанты вывозят украинское зерно из Мелитополя в Крым (видео)

По информации российских журналистов, из временно оккупированного города вывезли 11 вагонов с зерном.

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Из временно оккупированного российскими войсками Мелитополя Запорожской области оккупанты отправили похищенное с территории Украины зерно в направлении Крыма. Об этом во вторник, 7 июня, сообщило российское информационное агентство "РИА Новости".

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По словам СМИ государства-агрессора, отправленная со станции Мелитополь партия зерна стала первой с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Журналисты также сообщили, что состав из 11 вагонов "Российских железных дорог" (РЖД) с украинским зерном направился в сторону оккупированного Крыма во вторник днем.

Тем временем в Организации Объединенных Наций отмечают, что у офиса Всемирной продовольственной программы "нет возможности подтвердить" факт кражи россиянами украинского зерна с оккупированной территории. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

В то же время российские СМИ, в частности, "РИА Новости", исказили слова представителя ООН, сообщив, что в офисе Всемирной продовольственной программы якобы "не подтверждают обвинения" в адрес РФ о краже зерна с территории Украины.

Напомним, по данным американских СМИ, РФ пытается продать украденное украинское зерно странам Африки, которые сильно пострадали от засухи.

Также журналисты сообщали, что продовольствие, похищенное в Украине российскими оккупантами, могло быть продано Турции.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России отвергли обвинения касательно вывоза зерна с временно оккупированных территорий Украины, заявив, что РФ "вообще ни у кого не ворует".