РосЗМІ показали, як окупанти вивозять українське зерно з Мелітополя до Криму (відео)

За інформацією російських журналістів, із тимчасово окупованого міста вивезли 11 вагонів із зерном.

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Із тимчасово окупованого російськими військами Мелітополя Запорізької області окупанти відправили викрадене з території України зерно у напрямку Криму. Про це у вівторок, 7 червня, повідомило російське інформаційне агентство "РІА Новини".

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За словами ЗМІ держави-агресора, відправлена зі станції Мелітополь партія зерна стала першою від початку повномасштабної війни РФ проти України. Журналісти також повідомили, що склад із 11 вагонів "Російських залізниць" (РЖД) з українським зерном попрямував у бік окупованого Криму у вівторок вдень.

Тим часом в Організації Об'єднаних Націй зазначають, що офіс Всесвітньої продовольчої програми "не має можливості підтвердити" факт крадіжки росіянами українського зерна з окупованої території. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив представник генерального секретаря організації Стефан Дюжаррик.

Водночас російські ЗМІ, зокрема, "РІА Новини", спотворили слова представника ООН, повідомивши, що в офісі Світової продовольчої програми нібито "не підтверджують звинувачення" на адресу РФ про крадіжку зерна з території України.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, РФ намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які сильно постраждали від посухи.

Також журналісти повідомляли, що продовольство, викрадене в Україні російськими окупантами, могло бути продане Туреччині.

Зі свого боку, у Міністерстві закордонних справ Росії відкинули звинувачення щодо вивезення зерна з тимчасово окупованих територій України, заявивши, що РФ "загалом ні в кого не краде".