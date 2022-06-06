Росія намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, — The NYT

Ситуацію з українською продукцією, за даними журналістів, посилює загроза голоду на континенті та різке зростання цін на продовольство.

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Російська Федерація намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Про це йдеться в матеріалі американського видання The New York Times.

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Журналісти зазначають, що США в середині травня надіслали 14 країнам попередження про те, що російські вантажні кораблі виходять із портів із вкраденим українським зерном. У повідомленні названо відразу три судна, які могли безпосередньо брати участь у крадіжці продовольства.

За даними The NYT, попередження США лише посилило ситуацію для країн Африки, які опинилися на межі голоду через сильну посуху. З одного боку, вони можуть підтримати воєнні злочини ЗС РФ в Україні та викликати обурення серйозного західного союзника, а з іншого — відмовитися від дешевого продовольства в умовах кризи та різкого зростання цін на пшеницю.

У п'ятницю, 4 червня, глава Африканського союзу, президент Сенегалу Макі Салл прибув до Росії, де провів зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, намагаючись домовитися про постачання зерна. Західні журналісти стверджують, що цей візит зіграв на руку лише Кремлю, оскільки він може викликати розбіжності щодо єдиної думки про вторгнення ЗС РФ в Україну.

Водночас низка африканських країн неоднозначно ставляться до позиції Заходу через російсько-українську війну та санкції проти Кремля, оскільки залежать від постачання не лише продовольства, а й озброєння з боку Москви. Ситуацію також посилює сильна посуха, яка може спровокувати голод на континенті.

Директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень HORN Хасан Ханнендже попереджає, що країни Африки навряд чи вагатимуться перед покупкою зерна, яке поставляє Росія, оскільки їх не хвилює походження продовольства.

"Це не дилема. Африканцям все одно, звідки вони отримують продовольство, і якщо хтось збирається моралізувати з цього приводу — він помиляється. Потреба у продовольстві настільки гостра, що це не те що їм потрібно обговорювати", — продовжив кенійський експерт.

За його словами, країни Африки можуть відмовитись від покупки краденого українського зерна, якщо Захід запропонує їм альтернативу. Ханнендже попереджає, що "істерика" США та нові санкції лише підштовхнуть держави до обіймів Росії.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін пропонував Україні експортувати своє зерно через Білорусь чи окуповані порти Азовського моря. Глава Кремля також спростовував звинувачення у крадіжці українського продовольства та закликав країни Заходу зняти санкції з Росії.

Також повідомлялося, що Туреччина може закуповувати у Росії зерно, вкрадене з окупованих територій України.