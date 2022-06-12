Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным

Президенты будут говорить о разблокировке экспорта украинского зерна.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Говорить будут о разблокировке морского экспорта украинского зерна. Об этом сообщает агентство новостей Anadolu.

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Об этом Эрдоган сообщил на "Молодежной встрече" в Ване. На вопрос о зерновом "зеленом коридоре", он ответил коротко.

"Мы поговорим о том, какие шаги мы предпримем, на следующей неделе, встретившись как с Путиным, так и с Зеленским", — сказал он.

При этом президент Турции отметил, что хоть значительная часть сельскохозяйственной продукции поступает из России и Украины и сейчас весь мир испытает проблемы с поставками из этих стран из-за войны, у Турции таких проблем нет.

"У нас есть 5 миллионов тонн пшеницы на складах. Тем не менее, мы хотим увеличить это количество. Наши министры провели переговоры со своими коллегами в России. Мы будем заниматься такой работой, как отправка товаров не только себе, но и в третьи страны. Переговоры продолжаются. Прошлой ночью у нас были переговоры. Мы продолжим эти переговоры", — заявил Эрдоган.

Напомним, на днях глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция предложила РФ встречу с Украиной и ООН по поводу экспорта зерна.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что российские оккупанты украли 600 тысяч тонн сельхозпродукции и сто тысяч тонн уже отправили в Сирию.

Но глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает утверждать, что этого не происходит. Он даже нахамил украинскому журналисту на вопрос: "Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?".

Лавров заявил, что перевозки зерна не блокируются и заявил: "Вы думаете о том… У вас все время голова болит о том, где бы что своровать, да? И думаете, что все так поступают?".