"Поринають у неадекватність": Подоляк пояснив, чому Україна не веде переговори з РФ

За словами радника голови ОП, Росія відмовляється йти на поступки, користуючись чисельною перевагою своїх військ на Донбасі.

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Україна може повернутися до переговорів із Росією для припинення війни. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав умови в інтерв'ю виданню "Медуза".

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За його словами, для поновлення переговорів має змінитися військова ситуація. Зараз Росія вважає, що через велику концентрацію сил на Донбасі може диктувати українцям свої умови, але коли видимої переваги не буде — Кремлю доведеться повернутися до переговорного процесу.

Ще одна умова — Росія має припинити настільки активно обстрілювати міста крилатими ракетами. Припинення обстрілу покаже, що вона готова розмовляти. Поки що Кремль намагається тиснути на Україну та Захід за допомогою шантажу: пропонує розблокувати продовольче постачання в обмін на зняття санкцій.

"Судячи з публічних заяв різних суб'єктів Російської Федерації, ми розуміємо, що хлопці, м'яко кажучи, дуже глибоко занурюються в неадекватність. У принципі, це теж стратегія. Потім у межах міжнародного трибуналу ти можеш сказати, що був у стані афекту та не усвідомлював своїх дій", — висловився радник голови ОП.

Він додав, що в переговорах мають брати участь адекватні й інтелектуальні люди, які вникають у причинно-наслідкові зв'язки, а не використовують пропагандистські кліше, як зараз це робить російська делегація. Як вважає Михайло Подоляк, усі питання в РФ зараз виключно вирішує лише президент Володимир Путін, тож їй не вистачає суб'єктності. У результаті учасники переговорів, "як папуги" цитують своїх пропагандистів разом із тим, щоб наводити конструктивні аргументи.

"Якщо рішення ухвалює тільки пан Путін, то, напевно, весь переговорний процес має йти лінією президентів. Можливо, у присутності делегацій і тих чи інших посередників, — припустив представник ОП. — Але підготовка зустрічі президентів має вирішуватись на рівні переговорних груп. І це, до речі, можна було б відновити".

Раніше в інтерв'ю Михайло Подоляк спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні. За його словами, бойові дії цього року можуть тривати ще пів року.

Наприкінці травня Михайло Подоляк повідомив, що Росія влаштувала істерику через постачання Україні РСЗВ MLRS. У Кремлі побоюються далекобійної артилерії та вимагають, щоб США не постачали такі системи українцям.