"Україна не може програти": Михайло Подоляк розповів, скільки ще триватиме війна з РФ

За словами радника голови ОП, українська армія має достатньо ресурсів для перемоги. Але окупанти зробили висновки зі своїх попередніх поразок, у зв'язку із чим змінили стратегію.

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Війна в Україні може тривати ще пів року. Такий прогноз радник голови Офісу президента Михайла Подоляка озвучив у інтерв'ю "Медузі".

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Михайло Подоляк нагадав: перша фаза війни в Україні закінчилася за кілька тижнів після вторгнення російських військ. У ОП припускали, що після цього керівництво Росії зробить висновки та змінить свою стратегію, але вони лише посилили ситуацію.

"Я так розумію, що це якась спроба фантастичного самогубства країни", — прокоментував радник.

Якщо зважати на накопичену зброю, бойові дії в Україні можуть тривати від двох до шести місяців. Утім Михайло Подоляк не поспішає ставити конкретні терміни, а закликає аналізувати зміну настроїв у країні та за кордоном.

"Ми зараз розуміємо, що необхідно знову почати інтенсивніше працювати з проросійським лобі, яке є в Європі, для того, щоб воно не мало можливості просувати далі ці вбивчі для України наративи", — заявив Михайло Подоляк

Він стверджує, що Україні вистачить ресурсів для перемоги над Росією та звільнення окупованих територій, їх уже достатньо підготовлено. Москва прагне захопити не окремі області, а всі регіони, щоб зруйнувати промисловість, транспортну інфраструктуру та людський потенціал українців.

"Україна не може програти, бо будь-яка істотна поразка в якомусь регіоні призведе до обвалення української державності. Росія не зупиниться", — зазначив Подоляк.

Журналісти звернули увагу, що Росія зараз має перевагу в ресурсах. Михайло Причин виділив три причини, чому склалася саме така ситуація. Перша полягає в "інертності" західних партнерів, які повільно постачають озброєння, зокрема через бюрократію. Особливо коли українці потребують важкого озброєння — 95% бойових дій ведуться за допомогою артилерії.

Другий момент — Росія виявила власні тактичні та стратегічні помилки, а тепер їх виправляє. Михайло Подоляк припустив, що керівника Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони РФ Сергія Шойгу усунули від командування, поставивши на їхнє місце кмітливіших військових, які швидко навчаються та реагують на ситуацію.

По-третє, після поразок у Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях російська армія зробила висновки та почала направляти в потрібні місця бойові резерви й у великих обсягах, у тому числі танки, реактивні системи залпового вогню, артилерійські снаряди у великому обсязі. Завдяки цьому вони отримали перевагу в чисельності та озброєнні на деяких напрямках.

"Під час війни завжди так буває. Це не якась кардинальна зміна сюжету", — наголосив Михайло Подоляк.

Раніше в іншому інтерв'ю Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні триватиме як мінімум до зими. За його словами, ще кілька місяців жодна зі сторін не отримає відчуття перемоги. При цьому Росія не отримує підтримки серед населення окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.