Війна триватиме щонайменше до зими, — Подоляк

За словами голови радника ОП, окупаційна влада пропонує жителям захоплених областей життя у ватниках та валянках з балалайками, горілкою та мітингами біля пам'ятників Леніну.

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Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що війна з РФ триватиме щонайменше до зими, оскільки жодна зі сторін конфлікту не зупиниться на досягнутому, Україна так точно. Про це урядовець повідомив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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"До осені — зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально <…> Жодна, жодна сторона не отримає в нинішньому вигляді відчуття перемоги. Україна точно не може зупинитися", — вважає Подоляк.

Радник голови ОП також вважає, що російське керівництво могло б зупинитися, але цього не відбувається, оскільки в Херсонській та Запорізькій області росіяни не мають підтримки серед місцевого населення.

За словами Подоляка, "російський мир" у своїй реальності нікого не приваблює, і окупанти не уявляють, що їм робити на півдні України.

"Російська армія просто прийшла туди з червоними прапорами, — пояснив чиновник, — з туалетами, які тепер будують на вулиці, без унітазів, тому що це не прийнято в їхній цивілізації, без гарячої води й, в принципі, без комфорту".

Все, що окупаційна влада пропонує жителям Херсонської та Запорізької областей, — це мінімальний набір послуг, життя у ватниках та валянках з балалайками, горілкою та мітингами біля пам'ятників Леніну.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів під Херсоном. Глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що просування ЗСУ триває, додавши, що з регіону були змушені виїхати 50% місцевого населення.