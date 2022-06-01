Война продлится как минимум до зимы, — Подоляк

По словам главы советника ОП, оккупационные власти предлагают жителям захваченных областей жизнь в ватниках и валенках с балалайками, водкой и митингами возле памятников Ленину.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что война с РФ будет продолжаться по меньшей мере до зимы, поскольку ни одна из сторон конфликта не остановится на достигнутом, Украина так точно. Об этом чиновник сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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"До осени — зимы этого года все будет развиваться очень парадоксально <…> Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде ощущение победы. Украина точно не может остановиться", — считает Подоляк.

Советник главы ОП также считает, что российское руководство могло бы остановиться, но этого не происходит, поскольку в Херсонской и Запорожской области у россиян нет поддержки среди местного населения.

По словам Подоляка, "русский мир" в своей реальности никого не привлекает, и оккупанты не представляют, что им делать на юге Украины.

"Российская армия просто пришла туда с красными флагами, — объяснил чиновник, — с туалетами, которые теперь строят на улице, без унитазов, потому что это не принято в их цивилизации, без горячей воды, и в принципе без комфорта".

Все, что оккупационные власти предлагают жителям Херсонской и Запорожской областей, — это минимальный набор услуг, жизнь в ватниках и валенках с балалайками, водкой и митингами возле памятников Ленину.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ освободили свыше 20 населенных пунктов под Херсоном. Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что продвижение ВСУ продолжается, добавив, что из региона были вынуждены уехать 50% местного населения.