"Украина не может проиграть": Михаил Подоляк рассказал, сколько еще продлится война с РФ

По словам советника главы ОП, украинская армия имеет достаточно ресурсов для победы. Но оккупанты сделали выводы из своих предыдущих поражений, в связи с чем сменили стратегию.

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Война в Украине может продлиться еще полгода. Такой прогноз советник главы Офиса президента Михаила Подоляка озвучил в интервью изданию "Медуза".

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Михаил Подоляк напомнил: первая фаза войны в Украине закончилась через несколько недель после вторжения российских войск. В ОП предполагали, что после этого руководство России сделает выводы и изменит свою стратегию, но они лишь усугубили ситуацию.

"Я так понимаю, что это какая-то попытка фантастического самоубийства страны", — прокомментировал советник.

Если учитывать накопленное оружие, боевые действия в Украине могут продлиться от двух до шести месяцев. Впрочем, Михаил Подоляк не спешит ставить конкретные сроки, а призывает анализировать изменение настроений в стране и за рубежом.

"Мы сейчас понимаем, что необходимо снова начать более интенсивно работать с пророссийским лобби, которое есть в Европе, для того, чтобы оно не имело возможности продвигать дальше эти убийственные для Украины нарративы", — заявил Михаил Подоляк

Он утверждает, что Украине хватит ресурсов для победы над Россией и освобождению оккупированных территорий, их уже подготовлено достаточно. Москва стремится захватить не отдельные области, а все регионы, чтобы разрушить промышленность, транспортную инфрраструктуру и человеческий потенциал украинцев.

"Украина не может проиграть, потому что любое существенное поражение в каком-то регионе приведет к обрушению украинской государственности. Россия не остановится", — отметил Подоляк.

Журналисты обратили внимание, что у России сейчас преимущество в ресурсах. Михаил Причин выделил три причины, почему сложилась именно такая ситуация. Первая заключается в "инертности" западных партнеров, которые медленно поставляют вооружение, в том числе из-за бюрократии. Особенно когда украинцы так нуждаются в тяжелом вооружении — 95% боевых действий ведутся с помощью артиллерии.

Второй момент — Россия выявила собственные тактические и стратегические ошибки, а теперь их исправляет. Михаил Подоляк предположил, что руководителя Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны РФ Сергей Шойгу отстранили от командования, поставив на их место более сообразительных военных, которые быстро учатся и реагируют на ситуацию.

В третьих, после поражений в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях российская армия сделала выводы и начала направлять в нужные места боевые резервы и в больших объемах, в том числе танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские снаряды в большом объеме. Благодаря этому они получили преимущество в численности и вооружении на некоторых направлениях.

"Во время войны всегда так бывает. Это не какое-то кардинальное изменение сюжета", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее в другом интервью Михаил Подоляк заявил, что война в Украине продлится как минимум до зимы. По его словам, еще несколько месяцев ни одна из сторон не получит ощущение победы. При этом Россия не получает поддержки среди населения оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.