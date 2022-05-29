У Зеленського заявили, що РФ влаштувала істерику через постачання Україні далекобійної РСЗВ MLRS

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Росія "дзюрить собі в штани" відразу у випадку, якщо опонент отримує рівноцінне озброєння.

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Влада Російської Федерації влаштувала істерику після того, як було анонсовано постачання Україні далекобійної реактивної артилерії MLRS. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Зокрема, член делегації на переговорах із Росією дивується поточною політикою Кремля після того, як ЗС РФ вторглися на територію України, убили тисячі мирних жителів і зруйнували сотні населених пунктів.

За його словами, після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про постачання Україні американських РСЗВ MLRS із дальністю дії понад 100 кілометрів, військово-політичне керівництво країни-агресора почало вимагати від США не відправляти в Київ подібне озброєння.

До того ж, як зазначає Подоляк, росіяни через вроджене боягузтво вважають своїм законним правом застосовувати ядерну та хімічну зброю проти мирного населення.

"Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!"… Що це означає? Лише одне. Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян і одразу ж "надзюрює" собі у штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю", — додав Подоляк, коментуючи можливі поставки MLRS української армії.

[ + – ] РФ влаштувала істерику через постачання американської далекобійної РСЗВ MLRS

Нагадаємо, 27 травня телеканал CNN повідомив про те, що США готуються передати Україні далекобійну реактивну артилерію MLRS. Як зазначали журналісти, адміністрація президента Джо Байдена найближчим часом може розширити арсенал озброєння, що поставляється Києву, і додати в нього необхідні РСЗВ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи можливі поставки РСЗВ MLRS, стверджував, що далекобійна артилерія може вирішити кризу продовольства та наблизити перемогу України у повномасштабній війні проти РФ.

Також американські ЗМІ стверджували, що крім РСЗВ MLRS США можуть відправити в Україну реактивну артилерію HIMARS і ракети M31 GMLRS.