Можна вирішити кризу продовольства: Єрмак пояснив важливість постачання MLRS

На думку глави ОП, на українській території можна уникнути початку Третьої світової війни, якщо перемогти РФ військовим шляхом.

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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав західних партнерів якнайшвидше передати Україні американські системи залпового вогню (MLRS). Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Єрмак подякував Заходу за постачання артилерії та іншого озброєння, але зазначив, що зупинити російську армію та отримати суттєву перевагу Україна зможе саме завдяки сучасним MLRS.

"Вони потрібні нам уже на вчора, як і системи ППО, танки та інша зброя, яку ми просимо для того, щоб зупинити наступ росіян та звільнити тимчасово окуповані території", — наголошує Єрмак.

Таким чином, на думку глави ОП, можна розв'язати проблему з розблокуванням українських портів та продовольчою кризою.

Також можна уникнути Третьої світової війни, якщо перемогти РФ військовим шляхом на українській території, принагідно посилюючи тиск на ворожу економіку.

Єрмак закликав швидше приймати потрібні рішення, бо Україна платить життям людей та зруйнованими містами.

Зазначимо, що відставний генерал-майор армії Австралії Мік Раян вважає можливу передачу MLRS Україні стратегічним кроком, який може змінити хід бойових дій.

Нагадаємо, Подоляк також закликав передати Україні MLRS, оскільки РФ використовує в Україні найпотужнішу неядерну зброю.

Установки HIMARS будуть корисні українській армії хоча б тим, що вони точніші проти РСЗВ "Ураган" або "Смерч".