Чим американські реактивні установки HIMARS допоможуть українській армії (фото)

Реактивні установки можуть стати найдалекосяжнішою зброєю в українській армії, якщо ЗСУ отримають балістичні ракети ATACMS. Однак і без неї, РСЗВ має набагато більшу точність за "Урагани" або "Смерчі".

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За даними журналістів, адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до передачі Україні реактивної артилерії M142 HIMARS. Видання The War Zone розбиралося, чим вона допоможе ЗСУ.

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У контексті поточного конфлікту можливість придбання HIMARS Україною активно обговорювали як мінімум із квітня. Установка здатна стріляти 227-мм ракетами, зокрема високоточними. Також вона може стріляти балістичними ракетами малої дальності ATACMS.

Артилерійські ракети з найбільшою дальністю дії, доступні зараз для цієї системи, — це M30 (боєголовка суббоєприпасу) і M31 (унітарна боєголовка) з точним наведенням, якими керують через GPS і які можуть вражати цілі на відстані близько 70 км. Найбільші ракети ATACMS можуть вести стрільбу на дальність до 300 км.

[ + – ] Пуск ракети ATACMS

Переваги HIMARS

Крім універсальності у веденні вогню різними ракетами, установка буде точнішою проти будь-якої іншої системи залпового вогню, які нині є на озброєнні України.

Також автор зазначає, що HIMARS — це сучасна система РСЗВ з налагодженим ланцюжком виробництва, що дозволить закуповувати їх та снаряди до них без особливих труднощів. На відміну від радянських "Градів" та "Ураганів".

[ + – ] РСЗВ "Ураган" Фото: Скріншот

Завдяки високоточнішим снарядам ЗСУ зможуть знищувати чутливі об'єкти ворога, наприклад, командні пункти або виводити з ладу російські РСЗВ.

Керовані ракети також можуть використовувати як безпосередню вогневу підтримку військ на відстані, що було б дуже корисно на полі бою. Особливо з огляду на те, що Україна має дуже обмежені можливості безпосередньої авіаційної підтримки, особливо високоточної.

Якщо ж Україні передадуть і далекобійні ATACMS, то це стане найдовшою рукою в армії з дальністю стрільби до 300 км. Це дозволить ЗСУ завдавати точкових ударів углиб російської території. Приклад із протикорабельними ракетами Harpoon свідчить про те, що передача балістичних ракет може стати реальною. Проте перешкоджати передачі ракети може режим контролю над ракетними технологіями. Він обмежує експорт ракет із дальністю польоту 300 км та з бойовою частиною понад 225 кг. Серед усієї різноманітності ракет ATACMS під обмеження не підпадає лише MGM-140B. Там менша вага боєголовки, але дальність також становить до 300 км.

Нагадаємо, за даними Reuters, США домовляються з Україною, щоб обмежити використання далекобійної зброї російською територією.

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні MLRS. Анонсувати передачу можуть вже наступного тижня.