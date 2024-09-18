Замкнене коло: зброї немає — бо нема кому воювати, бійці сидять у тилу, бо вчитися нема на чому
Якщо бардак на горі, якщо всі займаються всім і лише переводять стрілки один на одного — перемоги не буде, упевнений колишній політик, а нині військовослужбовець Володимир Омелян. Від Заходу треба і можна вимагати, але спершу треба виконати власне домашнє завдання — зупинити хаос, ідіотизм і корупцію.
Відверто, мене вже дістали ці історії про 14 бригад у резерві, з яких укомплектувати зброєю ми не змогли навіть 4 через "затримки забезпечення від союзників".
А укомплектованість особовим складом бригад на лінії фронту немає бажання перевірити? Не викидати з БЧС графу "наявність" і керуватися виключно "за штатом", а перевірити, яке поповнення і кого — реально необхідно.
А забезпечення на лінії фронту точно відповідає потребам? Перевіряли?
Вогневі засоби, броня, дрони, РЕБи, автомобілі? І звідки воно: "мільйон від держави" чи насправді мільярди від волонтерів?
Що відбувається з боєкомплектом на передку? Який ліміт мін, снарядів, дронів видається на добу бригаді?
З виробленого і закупленого державою!Важливо
Можна нарешті запросити докупи усі ці міністерства, закупівельні структури, логістику і під час ставки набрати телефоном 10 бригад на вибір: скільки з виділеного на папері ви реально отримали?
І куди пішли гроші, чому цього немає ні на місці, ні в виробництві, ні в закупці?!
Бо якесь замкнуте коло виходить: зброї немає — бо нікому воювати, відступаємо — бо нічим завдавати ударів по ворогу, бійці в тилу сидять без зброї й навчатися ні на чому.
Ще раз: біда починається з голови та управління. Якщо бардак на горі, якщо всі займаються всім і лише переводять стрілки один на одного — перемоги не буде.
Від Заходу треба і можна вимагати. Впритул до денонсації Будапештського меморандуму і відновлення ядерного потенціалу України. Особисто мені вибачення Клінтона не достатньо.
Але спершу треба виконати власне домашнє завдання — зупинити хаос, ідіотизм і корупцію.
Бо 5-6 менеджерів, як і 5-6 F16, Українську державу врятувати не годні. Це вже має бути очевидно усім.
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