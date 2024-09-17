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Думки Російсько-українська війна

Мінний голод загубить Покровськ: чому ЗСУ не має того, що може виробляти Україна

Одна з причин неприємно швидкого просування на захід лінії фронту в районі Покровська — це дефіцит мін, пише військовослужбовець Ігор Луценко. Йому абсолютно незрозуміло, чому при власному мінному виробництві, при бюджетному фінансуванні ЗСУ відчувають такий мінний голод...

Ігор Луценко
Ігор Луценко
Військовослужбовець ЗСУ
eye 389
Міномет, ЗСУ
Фото: facebook.com/zelenskiy.official | Міни для мінометів – те, чого зараз гостро не вистачає під Покровськом
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Я ще кілька тижнів тому казав, що ще одна причина неприємно швидкого просування на захід лінії фронту в районі Покровська — це дефіцит мін. Зараз про факт недодачі мін на найгарячіші ділянки фронту почали активніше говорити інші військові.

Безумовно, у нас дика нестача бійців на передовій, і це тема, котра заслуговує на відверту дискусію серед українців. Але люди мало що зроблять, коли у них обмаль зброї.

Зараз росіяни лізуть вперед піхотою, проти якої дешевим і надійним засобом є саме міномет (155-мм — це занадто дорого). Але набої до нього нині — колосальний дефіцит. Самими лише дронами вибивати росіян, котрі миттєво зарилися під деревами у посадці — справа дуже непроста.

На щастя, Україна може виготовляти міни у великих кількостях, це не такий складний продукт, як снаряди на 155 мм. Дивно, чому при наявності фінансування в бюджеті з ними така зараз біда?

З мінним голодом треба щось робити. Щоб було вдосталь мін, потрібна увага перших осіб, щоб була така увага — потрібен розголос.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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