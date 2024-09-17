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Мнения Российско-украинская война

Минный голод погубит Покровск: почему ВСУ не имеет того, что может производить Украина

Одна из причин неприятно быстрого продвижения на запад линии фронта в районе Покровска — это дефицит мин, пишет военнослужащий Игорь Луценко. Ему совершенно непонятно, почему при собственном минном производстве, при бюджетном финансировании ВСУ испытывают такой минный голод...

Игорь Луценко
Игорь Луценко
Военнослужащий ВСУ, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
eye 103
Миномет, ВСУ
Фото: facebook.com/zelenskiy.official | Мины для минометов — то, чего сейчас остро не хватает под Покровском
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Я еще несколько недель назад говорил, что еще одна причина неприятно быстрого продвижения на запад линии фронта в районе Покровска — это дефицит мин. Сейчас о факте недодачи мин на самые горячие участки фронта начали активнее говорить другие военные.

Безусловно, у нас дикая нехватка бойцов на передовой, и это тема, которая заслуживает откровенной дискуссии среди украинцев. Но люди мало что сделают, когда у них мало оружия.

Сейчас россияне лезут вперед пехотой, против которой дешевым и надежным средством является именно миномет (155-мм — это слишком дорого). Но вооружение к нему сейчас — колоссальный дефицит. Одними лишь дронами выбивать россиян, которые мгновенно зарылись под деревьями в посадке — дело очень непростое.

К счастью, Украина может изготавливать мины в больших количествах, это не такой сложный продукт, как снаряды на 155 мм. Странно, почему при наличии финансирования в бюджете с ними такая сейчас беда?

С минным голодом надо что-то делать. Чтобы было достаточно мин, нужно внимание первых лиц, чтобы было такое внимание — нужна огласка.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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