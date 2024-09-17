Минный голод погубит Покровск: почему ВСУ не имеет того, что может производить Украина

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КАК СПАСТИ ПОКРОВСК?

Я еще несколько недель назад говорил, что еще одна причина неприятно быстрого продвижения на запад линии фронта в районе Покровска — это дефицит мин. Сейчас о факте недодачи мин на самые горячие участки фронта начали активнее говорить другие военные.

Безусловно, у нас дикая нехватка бойцов на передовой, и это тема, которая заслуживает откровенной дискуссии среди украинцев. Но люди мало что сделают, когда у них мало оружия.

Сейчас россияне лезут вперед пехотой, против которой дешевым и надежным средством является именно миномет (155-мм — это слишком дорого). Но вооружение к нему сейчас — колоссальный дефицит. Одними лишь дронами выбивать россиян, которые мгновенно зарылись под деревьями в посадке — дело очень непростое.

К счастью, Украина может изготавливать мины в больших количествах, это не такой сложный продукт, как снаряды на 155 мм. Странно, почему при наличии финансирования в бюджете с ними такая сейчас беда?

С минным голодом надо что-то делать. Чтобы было достаточно мин, нужно внимание первых лиц, чтобы было такое внимание — нужна огласка.

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