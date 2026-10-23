Правильное и неправильное бронирование: что не так с "программой мобилизации" премьера Корецкого

У меня есть вопрос к премьер-министру Корецкому, на которого президент по непонятным причинам возложил самую сложную на сегодняшний день задачу в стране — разобраться с мобилизацией и СЗЧ.

Во-первых, почему не прошло и месяца после завершения предыдущей "реформы" системы бронирования, из-за которой как минимум несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса неделями не работали? Тогда из-за того, что у них сорвалась система бронирования, к нам не поступала военная продукция и были сорваны боевые операции.

Во-вторых, почему, ну хотя бы на уровне риторики, решили разобраться с оборонно-промышленным комплексом, а не со всеми другими отраслями, где также есть сотни тысяч забронированных рабочих мест? Неужели оборонно-промышленный комплекс — это первое, к чему следует прикасаться в такой ситуации? Может, давайте сначала разбронируем журналистов из "критически важных" СМИ и священников? Или вы боитесь? Неужели вам проще оставить нас без оружия, а не себя — без лояльных СМИ?

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В-третьих, каким образом механическое сокращение квоты на бронирование для всех без исключения решит проблему фиктивных работников под реальным бронированием? Может, все-таки лучше придумать систему, которая позволит оценивать, сколько рабочих мест с забронированными работниками необходимо иметь, чтобы выполнить тот или иной контракт с учетом его сложности и объёма? Или это сейчас уже недостижимый уровень нормотворческой работы?

В-четвертых, в чем заключается план в отношении двух миллионов уклонистов, которые не занесены в списки, но тем не менее свободно разгуливают по стране? Если вы освободите сотню или две тысяч забронированных и переведете их в статус подлежащих мобилизации, то не присоединятся ли они к этим двум миллионам, и вы их так же не сможете призвать? Может, давайте разберемся, кто саботирует мобилизацию?

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