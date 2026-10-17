Пусть воюют прокуроры, чиновники и "батальон Монако": почему нельзя снимать бронь с оборонной сферы

15 % инженеров с оборонных заводов планируется отправить на фронт. В ближайшее время. По крайней мере, такие дискуссии сейчас ведутся в Кабмине.

Надеюсь, что в финальном раунде этого процесса возобладают аргументы разумных людей.

1. Последствия с точки зрения многих производителей MilTech:

С начала 2026 года АОЗ заключила контракты на поставку беспилотников на 300 % больше, чем за весь 2025 год. Чтобы справиться с такими объемами, предприятиям приходится постоянно наращивать производство.

Крупные компании еженедельно нанимают десятки людей, чтобы успевать удовлетворять запросы военных на технику. Часто это уникальные инженеры и разработчики, которых практически нет на рынке из-за системного недофинансирования технического образования и науки.

Лимит в 85% в сочетании с привязкой к численности персонала на дату принятия решения о критичности фактически замораживает рост компании.

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2. Безопасность на производстве: каждый новый сотрудник — новый риск.

Наем в ОПК — это не обычный HR-процесс. Он включает проверки, полиграф и допуски к производственным объектам и конфиденциальной информации.

Сокращение брони до 85% спровоцирует текучесть кадров: одни уходят, на их место нужно искать и проверять новых.

Чем больше людей проходит через предприятие, тем больше из них знают адреса производств и другую критическую информацию.

Речь идет о риске утечки данных, нанесения ущерба производственным мощностям и срыва оборонных контрактов.

3. Это все уже было, и мы все согласились, что это не сработало.

Нормы бронирования меняются слишком часто, и это не позволяет эффективно планировать развитие компании. Предприятия ОПК недавно проходили пересмотр критериев, утвержденных приказом МОУ, и должны были до конца августа подтвердить критичность и перебронировать сотрудников.

В Украине около 1000 компаний ОПК поставляют продукцию по государственным контрактам. Очередное перебронирование — это снова огромная регуляторная нагрузка не только на бизнес, который готовит и подает документы, но и на Минобороны, которому предстоит обработать эти документы в условиях наличия более системных проблем, таких как дефицит финансирования оборонных расходов в размере более 20 миллиардов до конца 2026 года.

4. Снять бронь — значит прервать производственный цикл.

Лимит в 85 % вынуждает снять бронь с части сотрудников, которые уже работают на производстве и в отделе исследований и разработок.

Последствия: нарушаются производственные циклы, задерживаются разработка новых решений и выполнение государственных контрактов.

Моя личная позиция заключается в следующем:

Служить должны все. Без исключений для политической и деловой элиты. Все, по справедливости, по очереди. Таким образом мы равномерно распределим нагрузку. Например, не один человек служит 5 лет, а пятеро по 1 году. Ведь война уже длится 12 лет и может продолжаться с различной динамикой еще столько же. Войну не могут тянуть на себе только одни и те же люди. Наша отрасль военных технологий — объективно чудо мирового уровня. Почему? Потому что такие индустрии создаются десятилетиями. Как минимум. Украинцы создали эту отрасль за несколько лет. Создали технологический щит, который сейчас защищает не только нас, но и всю Европу. Значительно лучше и реальнее, чем любое НАТО. Всего в стране — около 1,5 миллиона забронированных. Из них где-то менее 10% — в ОПК. То есть менее 150 тысяч человек, которые производят дроны, РЭБ, РЭР, НРК и другие средства для фронта. На этих средствах держится фронт. А значит, держимся мы все. 150 тысяч человек на заводах, ещё где-то 150 тысяч непосредственно на фронте. То есть 300 тысяч. Вот это и есть цифра, на которой стоит страна. И если этих людей не сохранить — все рухнет.

Вывод:

По сути, MilTech-индустрия только-только встала на ноги, она еще очень молода. Я глубоко убеждена, что служить должны все. Однако именно сейчас отправка 15% инженеров на фронт подорвет индустрию, которая только-только встала на ноги. А когда индустрия рухнет — сразу же по принципу домино рухнет и сам фронт.

Поэтому как минимум ещё 1–2 года необходимо сохранить 100-процентную бронь для тех, кто производит дроны для фронта.

Вместо этого как минимум 50 % бронирований можно отменить на заводах олигархов, вечно забронированных прокуроров, чиновников и многочисленных батальонов Монако.

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