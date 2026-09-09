Меньше денег для Украины: что означает победа "Альтернативы для Германии" в одной из земель ФРГ

"АдГ" (немецкие правые радикалы) одержали победу в одном из регионов Германии.

Что это означает для нас?

Тем самым создан важный прецедент. Впервые с 1945 года нацисты приходят к власти в Германии.

Что правые радикалы и дальше будут проходить по Европе дружным маршем. Не в один день — это постепенный, каскадный процесс. Но он уже начался.

Некоторые европейские либералы объективно подвели своих избирателей шаблонной бездеятельностью и бюрократией. Во времена тектонических геополитических сдвигов, когда карта мира вновь начинает серьезно меняться, люди подсознательно, как и тысячи лет назад, ищут сильных лидеров. А не сопливых брюссельских бюрократов, которые никак не могут пробудиться в суровую реальность из-за своих снотворных и антидепрессантов.

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Для нас, украинцев, это означает ровно одно — еще меньше денег, чтобы продержаться. Значительно меньше. Или вообще без них. Потому что правые точно будут отстаивать очень простую повестку дня — свои интересы. Интересы немцев/французов/британцев/поляков — превыше всего.

"Война, убивают? Ваши проблемы. Не наши. А если понадобится, то мы ещё и присоединимся к России, чтобы разделить между собой пирог ваших земель. Выживает сильнейший. Либо становитесь сильными, либо умирайте и отдавайте свои ресурсы нам. А мы, может, за ваши души Богу помолимся, в своих традиционных семьях под старые военные марши!"

А что, если наши правые договорится о помощи с их правыми? В жизни я не исключаю никаких сценариев, дай Бог.

Но этот сценарий — чистая фантастика.

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