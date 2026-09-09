"Отменить санкции и не давать оружие ВСУ": лидер немецкой ультраправой партии АдГ призвал к "дружбе" с Путиным

Один из лидеров ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла изложил позицию партии по поводу войны в Украине. Он категорически выступил против антироссийских санкций и поставки оружия украинской армии, а также назвал "суверенитетом" дружеские отношения с Москвой ради выгодных цен на энергоносители.

Хрупалла заявил, что с России необходимо снять все санкции и начать налаживать диалог, поскольку это "в интересах Германии". Об этом представитель АдГ заявил во время выступления в студии телеканала ZDF, сообщает РБК-Украина.

Политик высказал мнение, что санкции не приносят никакой пользы и лишь мешают налаживанию отношений с Москвой.

"Я считаю, что санкции в любой форме бессмысленны, и, прежде всего, они нанесли огромный ущерб самой немецкой экономике" заявил Тино Хрупалла.

Говоря о "ущербе" для немецкой экономики, Хрупалла решил вспомнить ситуацию с ценами на энергоносители в Венгрии, которая сложилась, когда бывший премьер-министр Виктор Орбан ездил в Москву и поддерживал дружеские отношения с Кремлем. По его словам, Орбан своими действиями демонстрировал "настоящий суверенитет".

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"Знаете, почему Виктор Орбан поехал в Москву? Венгры платят 2,53 цента за киловатт-час за газ. Это и есть суверенитет" заявил представитель АдГ.

Лидер АдГ выступил против оказания военной помощи Украине

Выступая в эфире телеканала, Тино Хрупалла не обошел вниманием и вопрос российско-украинской войны. В частности, он затронул тему поставок оружия Украине, заявив, что Германии следует прекратить это. В частности, ультраправый политик выступил против поставок Вооруженным силам Украины беспилотников, произведенных на немецких предприятиях, поскольку они используются для нанесения ударов по российской территории.

"Мы производим в Германии беспилотники, которые используются для нанесения ударов по российской территории, и мы против этого" подчеркнул Хрупалла.

Отрывок из выступления Хрупаллы в эфире ZDF

Напомним, ранее бывшая канцлер Германии Ангела Меркель эмоционально отреагировала на триумф пророссийской партии АдГ на востоке страны, заявив, что у нее "сердце кровью обливается".

На днях издание Deutsche Welle сообщило, что на местных выборах в федеральной земле Саксония-Ангальт победу одерживает ультраправая и пророссийская партия АдГ. Политологи заявили, что победа в Саксонии-Ангальт повысит шансы АдГ на победу уже на федеральных выборах 2029 года.