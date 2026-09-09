"Сердце обливается кровью": Меркель эмоционально высказалась после триумфа пророссийской АдН на востоке Германии

Бывшая канцлер Германии и представительница партии ХДС Ангела Меркель резко отреагировала на победу ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдН) в Саксонии-Анхальт. Политик выразила свои чувства по этому поводу и назвала это событие "переломным моментом" в истории страны.

Меркель обсудила победу АдН с ученым и публицистом Мириам Мекель в Кельне 8 сентября, сделав несколько заявлений по этому поводу. Об этом сообщило издание "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Это переломный момент, настоящий переломный момент, который мы переживаем в истории Федеративной Республики Германии" отметила бывшая канцлер Германии.

Меркель также эмоционально высказалась о своих переживаниях по этому поводу. Политика была по-настоящему разочарована результатами выборов и победой АдН в восточной части Германии.

"Мне, как члену ХДС, сердце обливается кровью, это я должна сказать искренне" призналась Ангела Меркель.

Кроме того, политик подчеркнула, что другим партиям следует обращать внимание на то, какую деятельность ведет АдН в социальных сетях.

Что касается "брандмауэра" (принципиального отказа немецких партий от сотрудничества с ультраправыми на любом уровне власти), то Меркель подчеркнула, что партиям следует меньше сосредотачиваться на АдН и больше посвящать себя определению собственных политических приоритетов.

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"Из этого следует, что я не могу иметь ничего общего с этой партией" подчеркнула Меркель.

Напомним, 6 сентября издание Deutsche Welle сообщало, что на местных выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт победу одерживает ультраправая и пророссийская партия "Альтернатива для Германии". Эксперты предупредили, что победа в Саксонии-Ангальте повысит шансы АдН выиграть уже федеральные выборы 2029 года. В то же время поражение ХДС подвергает всё правительство канцлера Мерца шквалу критики.

8 сентября издание WELT сообщило, как политик из ультраправой партии АдН выставил на аукцион черную чашку с красной звездой и надписью на кириллице "Армия России".