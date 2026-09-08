"Самая опасная в Германии": политик из ультраправой партии АдГ продает чашку "Армия России"
Предмет из официального российского магазина, который заметили на столе Ханса-Томаса Тильшнайдера, вызвал волну критики. Теперь он продает чашку со звездой на аукционе и якобы отдаст деньги на благотворительность.
Эта кружка стояла в избирательном офисе, вызвала ажиотаж во время предвыборной кампании, а теперь, как предполагается, принесет деньги: Ханс-Томас Тильшнайдер выставил на аукцион на eBay черную кружку с красной звездой и надписью кириллицей "Армия России". Представитель парламентской фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам культуры заявил, что отдаст деньги на благотворительность, пишет WELT.
Тильшнайдер уже прорекламировал свой лот в соцсети Х, опубликовав фотографию с предвыборной кампании AfD в Саксонии-Анхальт, на которой он и член Бундестага Максимилиан Кра позируют с чашкой.
"На аукцион выставлена самая опасная кружка Германии!" – написал политик. Сейчас за "Армию России" предлагают более 2000 евро. Теперь он заявляет, что отдаст вырученные деньги на благотворительность.
Происхождение кружки неясно. Ранее Тильшнайдер заявлял, что привез ее из поездки в Россию в 2023 или 2024 году. Пол Ронцхаймер, заместитель главного редактора Bild, обнаружил кружку во время визита в избирательный офис Тильшнайдера в Кверфурте и спросил его, почему там находится кружка с символикой российской армии. Тогда Тильшнайдер ответил: "Кто-то мне ее подарил. Я не хотел от нее избавляться".
Когда ему указали на то, что это символ армии, вторгшейся в Украину и от гибридных атак которой защищается Германия защищается, Тильшнайдер заявил: "Я не связываю с этим ничего особенного. Это кружка, которую мне здесь подарили, она просто лежит без дела".
И добавил: "Это не наша война".
Теперь появилась другая версия событий, касающихся происхождения кружки. Сообщение в чате от Тильшнайдера, с которым ознакомилась журналистка WELT Паулина фон Пецольд, противоречит его предыдущим заявлениям. В нем он называет кружку "сувениром" со своих "известных поездок в Россию в 2023 и 2024 годах". Согласно этой версии, сам Тильшнайдер приобрел кружку в России уже после полномасштабного вторжения в Украину и привез ее в Германию.
Пророссийская позиция "Альтернативы для Германии" (AfD) продолжает вызывать озабоченность в немецкой федеральной политике. В понедельник, после победы AfD на выборах в Саксонии-Анхальт, канцлер Фридрих Мерц (ХДС) заявил: "В 2500 километрах отсюда, на востоке, царит особая радость по поводу результатов выборов – и это неудивительно. В этом отношении мы знаем, с кем имеем дело". Однако он добавил, что не отступит от своего фундаментального убеждения, "что мы должны защищать нашу свободу, особенно сейчас, от России".
Тильшнайдер рассматривается как возможный кандидат в кабинет министров под руководством победителя выборов от AfD Ульриха Зигмунда.
Напомним, ранее Фокус рассказывал об успехе АдГ на выборах.
Ранее мы рассказывали о том, как РФ финансировала немецкую партию АдГ, чтобы остановить военную помощь Украине. Журналисты выяснили, что немецкие ультраправые политики получали от своих кремлевских кураторов инструкции, тексты выступлений, а также подавали судебный иск против поставок оружия в Украину.