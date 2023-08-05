РФ финансировала немецкую партию АдГ, чтобы остановить военную помощь Украине (расследование)

Журналисты выяснили, что пропагандист Владимир Сергиенко выступал посредником между Москвой и ультраправыми немецкими депутатами, которые лоббировали кремлевские инициативы в Германии.

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Члены немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) координировали свои действия с властями Российской Федерации, пытаясь остановить военную помощь Украине. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Spiegel от 4 августа.

Сообщается, что АдГ получала деньги от Кремля за лоббирование российских интересов в Германии. В частности, немецкие ультраправые политики получали от своих кремлевских кураторов инструкции, тексты выступлений, а также подавали судебный иск против поставок оружия в Украину.

Расследование показало, что посредником между АдГ и Москвой выступал Владимир Сергиенко, который часто появляется на различных ток-шоу как "политолог". Журналисты получили доступ к переписке, из которой следует, что пропагандист отвечал з коммуникацию между немецкими депутатами и Кремлем.

Кроме лоббирования судебного иска против военной помощи ВСУ, Сергиенко согласовывал письмо Папе Римскому от главы "Ассоциации по защите русскоговорящих в ФРГ" и депутата АдГ Ульриха Оймэ, в котором говорилось о якобы "гонении на христиан в Украине".

Расследователи также указали на то, что Сергиенко является уроженцем Львова, однако в 2022 году получил немецкое гражданство. Он заявлял, что подвергается преследованиям в Украине, однако немецкие власти этого не подтвердили.

При этом в упомянутой журналистами переписке были обнаружены снимки двух страниц внутреннего и заграничного паспортов РФ Владимира Сергиенко. По словам авторов статьи, учитывая то, что пропагандист много лет проживал в Германии, утаивание от немецких властей российского гражданства является преступлением.

У Владимира Сергиенко оказался российский паспорт

Как отмечают журналисты, информация о связях АдГ с Москвой и ранее всплывала в СМИ. Так, депутат Маркус Фронмайер совершал визиты в оккупированный Крым и Донбасс, а также часто посещал российскую столицу.

Напомним, что в декабре прошлого года Министр внутренних дел Тюрингии (ФРГ) Георг Майер призвал начать процесс запрета партии "Альтернатива для Германии" после рейдов, связанных с планами группировки "граждане Рейха" свергнуть действующую власть в Германии.

Мы также сообщали, что по данным СМИ от 17 февраля, совместная операция, в которой участвовали спецслужбы США и ЕС, помогла разрушить масштабные российские шпионские сети.