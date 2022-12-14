Подготовка к перевороту в ФРГ: немецкие власти призвали запретить партию АдГ

Партия "Альтернатива для Германии" пытается "покончить со свободным миром" и соответствует всем критериям для запрета, считают власти Тюрингии. Бывший депутат от этой политсилы находится под стражей по делу о подготовке к свержению власти.

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Министр внутренних дел Тюрингии (ФРГ) Георг Майер, представитель СДПГ, призвал начать процесс запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) после рейдов, связанных с планами группировки "граждане Рейха" свергнуть действующую власть в Германии. Об этом пишет издание taz.

По словам чиновника, представляющего политсилы СДПГ, процесс запрета партии АдГ должен быть подготовлен немедленно, так как она соответствует необходимым для этого критериямю

"АдГ явно антиконституционна. Мы это доказали. АдГ почти никогда не скрывает тот факт, что она пытается покончить с нашим свободным, демократическим базовым порядком. Ведь они не стремятся к демократическому большинству в партийной конкуренции, они хотят обойти эту систему", — сказал Майер.

Федеральный конституционный суд Германии ранее сформулировал ряд критериев для запрета политической силы — отказ от основных принципов Конституции, в частности, гарантии человеческого достоинства и равноправия, а также готовность к насилию.

"К сожалению, значение партии также очевидно. Согласно опросам, АдГ может быть самой сильной силой в Тюрингии, и то же самое может быть и в других федеральных землях", — сказал Майер.

Представители партии АдГ занимают 81 место в Бундестаге, 228 мест в Ландстагах и 9 мест в Европарламенте.

Напомним, что суд Германии постановил арестовать 23 задержанных по подозрению в участии в госперевороте. Среди них — гражданка России Виталия Б, еще двух подозреваемых граждан Австрии и Италии должны экстрадировать.

По данным СМИ, заговорщики планировали убийство канцлера Олафа Шольца во время переворота, а к разработке плана госпереворота предположительно причастна бывший депутата Бундестага от партии АдГ Биргит Мальзак-Винкельманн. На данный момент она находится под стражей.