Ликвидация главы немецкого правительства, по данным журналистов, входила в планы группировки "Рейхсбюргер". Главным подозреваемым считают принца Генриха XIII из Тюрингии, он мог встречаться с российскими дипломатами.

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Заговорщики планировали убийство канцлера Олафа Шольца во время переворота. Об этом сообщили информированные источники американской газеты The New York Times.

Правоохранители провели обыски у подозреваемых и нашли более 100 договоров о неразглашении секретной информации о штурме немецкого парламента, аресте депутатов и убийстве главы правительства.

Рейды прошли в 150 населенных пунктах. У заговорщиков конфисковали около 40 единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов. У членов группы нашли наличные деньги, серебряные и золотые монеты на сумму в сотни тысяч евро.

Собеседники рассказали об аресте 23 обвиняемых, расследование ведется в отношении еще 31 человека.

Заговорщики, вероятно, были последователями немецкой радикальной группировки "Рейхсбюргер" ("Граждане Рейха"). Они верят в теории заговора и утверждают, что послевоенная Германия — это не суверенная страна, а корпорация, созданная союзниками после Второй мировой войны.

Следователи на брифинге рассказали о спорах "рейхсбюргеров" по поводу разделения должностей в правительстве, которое они стремились создать.

Газета упомянула о возможной причастности к сорванному заговору бывшего депутата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Биргит Малсака-Винкеманна. Сейчас она работает судьей в Берлине.

Полиция обнаружили двух других членов АдГ, которые были частью сети.

Переворот в Германии: главный подозреваемый — принц Генрих XIII

Правоохранители заявили, что главой заговора стал принц Генрих XIII из Тюрингии. Два источника The New York Times говорят, что он минимум 1 раз встречался с российскими дипломатами.

Генриха XIII называли лидером теневого правительства. По словам одного из депутатов Бундестага, один из таких визитов произошел 12 июня в день России.

[ + – ] В полиции считают, что главой заговора стал принц Генрих XIII из Тюрингии

Опрошенные журналистами немецкие законодатели заявили, что их в равной степени беспокоят потенциальные связи между принцем и российским консульством в восточном Лейпциге.

Чиновники из Москвы отрицали какую-либо причастность к заговорщикам, называя это внутренним делом Германии.

Напомним, что суд Германии постановил арестовать 23 задержанных по подозрению в участии в госперевороте. Среди них — гражданка России Виталия Б, еще двух подозреваемых граждан Австрии и Италии должны экстрадировать.

Фокус ранее писал о том, кто будет защищать президента РФ Владимира Путина от госпереворота. По данным издания The Insider, курировать операцию будет федеральная служба охраны. К плану хотят привлечь гипнотизеров и священников.