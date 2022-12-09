Попытка госпереворота в ФРГ: суд арестовал 23-х подозреваемых

По информации СМИ, у одного из подозреваемых нашли список из 18 "врагов", в который вошли высокопоставленные политики и журналисты. В частности, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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Суд Германии принял решение взять под стражу 23 задержанных лиц, которых подозревают в подготовке государственного переворота. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры страны.

Под стражей оказалась гражданка России Виталия Б, однако ее роль в этом деле не уточняется.

Также известно, что была инициирована процедура экстрадиции в отношении двух подозреваемых членов террористической группы, которые являются гражданами Австрии и Италии.

Кроме того, по информации журналистов издания TAZ, у одного из обвиняемых нашли список из 18 "врагов", в который вошли высокопоставленные политики и журналисты.

Среди них оказались министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, председатель СДПГ Саския Эскен, генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт, лидер партии ХДС и парламентской фракции партии Фридрих Мерц, бывший кандидат в канцлеры, топ-политик ХДС Армин Лашет, а также трое известных ведущих общественных передач.

В ответ на эту информацию Саския Эскен заявила, что нельзя недооценивать опасность, которую представляют "насильственные рейхсбюргеры"

"Эти люди не просто фантазируют о теории заговора. У них были конкретные планы, которые они были готовы реализовать", — сказала она.

Что планировали подозреваемые?

Расследование генпрокурора ФРГ Петера Франка указывает, что некоторые из подозреваемых в терроризме планировали прорваться в немецкий Бундестаг с небольшой вооруженной группой. Их цель заключалась в том, чтобы арестовать членов федерального правительства и присутствующих там депутатов.

Попытка госпереворота в Германии: что известно

7 декабря в Германии задержали 25 людей по подозрению в преступном сговоре. Среди них оказалась гражданка России по имени Виталия. По данным прокуратуры, она помогала лидеру группировки установить контакты с представителями России

Кроме того, антитеррористическое подразделение GSG9 проводил рейды на всей территории ФРГ в поисках причастных к сговору и доказательств.

Одним из подозреваемых является принц Генрих XIII из Тюрингии, а также бывший депутат парламента ФРГ Биргит Мальзак-Винкеманн, они были задержаны.

В тот день около 3 тыс. полицейских обыскивали более 130 домов и квартир по всей стране.