Попытка госпереворота в Германии: спецслужбы подозревают принца и экс-депутата Бундестага, – СМИ

По данным журналистов, в ФРГ по подозрению в преступном сговоре задержано 25 человек. Антитеррористическое подразделение GSG9 проводит рейды по всей стране в поисках причастных к сговору и доказательств.

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Утром 7 декабря антитеррористическое подразделение GSG9 проводит спецоперацию по всей территории Германии в поисках подозреваемых по делу о попытке госпереворота в стране. Уже задержаны не менее 25 человек. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

Как уточняется, около 3 тыс. полицейских обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране.

По данным журналистов, в сеть заговорщиков входит 52 человека. Среди прочих, правоохранительные органы подозревают принца Генриха XIII из Тюрингии, а также бывшего депутата парламента ФРГ Биргит Мальзак-Винкеманн. Высокопоставленных немецких лиц уже задержали.

В настоящее время также проверяются связи группы сговора с Россией.

Госпереворот в Германии: чего хотели заговорщики?

Согласно досудебному расследованию, заговорщическая структура делилась на политическое крыло, получившее название "Совет", и военное крыло, задачей которого было вооруженное свержение правительства ФРГ. Часть из них склонялась к нападению на Бундестаг и захвату немецких депутатов в качестве заложников.

Чтобы привлечь на свою сторону население, преступники намеревались отключить электричество в стране.

"Постреволюционный" режим в Германии еще находился на стадии разработки, однако заговорщики уже распределили роли в будущем правительстве. Так, предполагалось, что принц Генрих возглавит "обновленное" государство. Некие Пол Г. и Рут Л. должны были занять должности в Кабинете министров.

Министром юстиции "выбрали" 58-летнюю Мальзак-Винкеманн, которая была членом парламента с 2013 по 2021 гг. Сегодня утром полицейский спецназ в масках и с тяжелым вооружением окружил ее дом в Берлине и арестовал подозреваемую. Как пишут журналисты, она увлекается эзотерикой и является приверженцем "теорий заговора", включая QAnon.

По всей видимости, "революционеры" еще не определились с часом X для осуществления своего плана. Одни хотели это сделать в день смерти британской королевы, другие — привязать переворот к какому-то стихийному бедствию. Но в последнее время участники сговора все больше склонялись к тому, что пора действовать.

Напомним, в июле этого года стало известно о скандале с участием Олафа Шольца. На вечеринке, где присутствовал канцлер Германии, женщинам подмешивали наркотик похожий на рогипнол, который называют "наркотиком изнасилования".