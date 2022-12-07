Спроба держперевороту в Німеччині: спецслужби підозрюють принца та ексдепутата Бундестагу, – ЗМІ

За даними журналістів, у ФРН за підозрою у злочинній змові затримано 25 осіб. Антитерористичний підрозділ GSG9 проводить рейди по всій країні у пошуках причетних до змови та доказів.

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Вранці, 7 грудня, антитерористичний підрозділ GSG9 проводить спецоперацію по всій території Німеччини у пошуках підозрюваних у справі про спробу держперевороту в країні. Вже затримано щонайменше 25 осіб. Про це пише німецька газета "Zeit".

Як уточнюється, близько 3 тис. поліцейських обшукують понад 130 будинків та квартир по всій країні.

За даними журналістів, до мережі змовників входить 52 особи. Серед інших, правоохоронці підозрюють принца Генріха XIII з Тюрингії, а також колишню депутатку парламенту ФРН Біргіт Мальзак-Вінкеманн. Високих німецьких осіб вже затримали.

Тепер також перевіряються зв'язки групи змови з Росією.

Держпереворот у Німеччині: чого хотіли змовники?

Згідно з досудовим розслідуванням, змовницька структура ділилася на політичне крило, що отримало назву "Рада", і військове крило, завданням якого було збройне повалення уряду ФРН. Частина з них схилялася до нападу на Бундестаг та захоплення німецьких депутатів як заручників.

Щоб залучити на свій бік населення, злочинці мали намір вимкнути електрику в країні.

"Постреволюційний" режим у Німеччині ще перебував на стадії розробки, проте змовники вже розподілили ролі у майбутньому уряді. Так, передбачалося, що принц Генріх очолить "оновлену" державу. Деякі Пол Г. і Рут Л. мали обіймати посади в Кабінеті міністрів.

Міністром юстиції "обрали" 58-річну Мальзак-Вінкеман, яка була членкинею парламенту з 2013 по 2021 роки. Сьогодні вранці поліцейський спецназ у масках та з важким озброєнням оточив її будинок у Берліні та заарештував підозрювану. Як пишуть журналісти, вона захоплюється езотерикою та є прихильницею "теорій змови", включаючи QAnon.

Очевидно, "революціонери" ще не визначилися з годиною X реалізації свого плану. Одні хотіли це зробити в день смерті британської королеви, інші прив'язати переворот до якогось стихійного лиха. Але останнім часом учасники змови все більше схилялися до того, що час діяти.

Нагадаємо, у липні цього року стало відомо про скандал за участю Олафа Шольца. На вечірці, де був канцлер Німеччини, жінкам підмішували наркотик схожий на рогіпнол, який називають "наркотиком зґвалтування".