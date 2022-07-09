На вечірці за участю канцлера Шольца дівчатам підмішували наркотик зґвалтування, — ЗМІ

Представники Соціал-демократичної партії вивчають свідчення про використання на партійному з'їзді на початку тижня наркотичних речовин. Постраждало щонайменше вісім жінок.

Представники німецької соціал-демократичної партії (СДПН) вивчають свідчення восьми жінок, які заявили, що зазнали впливу наркотичних речовин, схожих на рогіпнол, на літньому з'їзді партії на початку цього тижня. Про це повідомляє видання DW.

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Як уточнюється, один випадок уже було підтверджено внаслідок перевірки.

"Ми всі обурені й зробимо все, що в наших силах, щоб пролити світло на цю неймовірну подію", — прокоментувала лідерка соціал-демократів у Бундестазі Катя Маст.

Як повідомляється, на партійній вечірці був і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який тепер може опинитися в самому центрі нового скандалу.

Високопоставлений представник СДПН Матіас Мартін, зі свого боку, порадив надати владі інформацію всім дівчатам, хто постраждав від використання "нокаутувальних крапель", як у Німеччині називають "наркотики зґвалтування", до яких належить і рогіпнол (флунітразепам).

Що таке флунітразепам і чому його називають "наркотиком зґвалтування"?

Флунітразепам — це снодійний, седативний препарат. Після вживання у поєднанні з алкоголем та/або опіатами може призвести до провалів у пам'яті. Його називають "наркотиком зґвалтування", оскільки після використання жертва не пам'ятає деталі події, зокрема сексуального насильства щодо неї. Бум його використання з цією метою припав на 90-ті роки — білі та безсмачні таблетки було важко виявити у складі алкогольних напоїв. У 1999 році виробники цілеспрямовано змінили склад препарату, надавши йому гіркуватий присмак і властивості барвника.

Нагадаємо, Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії. Причиною відставки став грандіозний скандал, який стався після того, як Борис призначив Кріса Пінчера на посаду свого заступника, незважаючи на те, що Кріса звинувачували у сексуальних домаганнях. Також журналісти з'ясували, скільки було витрачено на ремонт резиденції на Даунінг-стріт.

У 2020 році в центрі скандалу опинився депутат Європарламенту від партії Орбана Йожеф Саєр, який зізнався, що був на нелегальній гей-оргії в Брюсселі.