Евродепутат от партии Орбана признался, что был на нелегальной гей-оргии в Брюсселе

На секс-вечеринке с участием 25 дипломатов и депутатов нашли наркотики.

Депутат Европарламента Йожеф Саер, представляющий партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес", в заявлении, опубликованном на сайте origo.hu, признался, что посетил нелегальную секс-вечеринку, о которой сегодня начали писать бельгийские СМИ.

"Сегодня в бельгийской прессе появилась статья о домашней вечеринке в Брюсселе в пятницу, на которой я присутствовал", — сказано в заявлении Саера.

Он отметил, что не употреблял наркотики и заявил представителям правоохранительных органов о своей готовности пройти тест на наличие веществ в организме, однако те отказали. По словам евродепутата, найденные полицией наркотики принадлежали не ему.

Саер сообщил, что в воскресенье, 29 ноября, он заявил о своей отставке с должности депутата Европарламента. Он подчеркнул, что ответственность за эту ситуацию лежит исключительно на нем и попросил не распространять ее на его страну и политическую силу.

Группа "Фидес" в Европарламенте в своем официальном заявлении поддержала решение Саера сложить мандат.

"Йожеф Сайер принял правильное решение, когда ушел в отставку с поста члена Европейского парламента. Он принял единственно верное решение. Мы поддерживаем ваше решение, как и то, что вы принесли извинения своей семье, своему политическому сообществу и избирателям", — сказано в заявлении.

Напомним, 1 декабря СМИ сообщили, что в конце ноября полиция прервала гомосексуальную оргию в одном из баров в центре Брюсселя. В гей-оргии участвовали 25 человек, в том числе депутат Европарламента и несколько дипломатов. По данным СМИ, участники вечеринки принимали наркотики.

Сообщалось, что участником вечеринки был и депутат Европарламента. Он пытался сбежать, а потом заявил полицейским, что обладает неприкосновенностью.

По распоряжению бельгийских властей, бары и рестораны в стране закрыты, а социальные контакты предписано ограничить. Все участники неудавшейся вечеринки оштрафованы за нарушение карантина.

Отметим, ранее правительство Бельгии разрешило нарушить карантинные ограничения местным Санта Клаусам – Синтерклаасу и Пер-Ноэлю, чтобы те могли доставить подарки детям.