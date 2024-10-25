"Даже не заговор, а целый план": Орбан считает, что ЕС привел ко власти правительство Туска в Польше

Премьер-министр Венгрии Орбан снова заявил, что Евросоюз хочет "сместить" его с должности премьера, как и это сделали в Польше. В Варшаве отреагировали на такое заявление венгерского политика.

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Венгерский глава правительства Виктор Орбан заявил, что действующее польское правительство Польши во главе с Дональдом Туском было "назначено" Евросоюзом в рамках "заговора". Об этом политик рассказал в интервью одному местному радио, которое цитирует издание AP.

По словам Орбана, именно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер причастны к тому, что в 2023 году коалиция во главе с Туском победила на национальных выборах в Польше. Он убежден, что они также стремятся сместить его правительство тоже.

"Это даже не тайный заговор против Венгрии, это — открыто представленный, объявленный план. То же самое происходило и в Польше. Поляки также пошли своим путем, они также начали вести независимую польскую политику в отношении миграции, гендера и экономики", — сказал Орбан.

По мнению венгерского премьера, именно эти двое политиков ЕС "сделали все возможное и открыто заявили, что консервативное польское правительство должно уйти и быть заменено новым".

"Именно так наш друг Туск стал премьер-министром Польши. Тот же сценарий сейчас происходит в случае с Венгрией", — заявил Орбан.

В ответ на это утверждение венгерского политика, представитель МИД Польши Павел Вронский в письменном ответе для медиа отметил, что 15 октября 2023 года в Польше состоялись свободные парламентские выборы, а нынешнее правительство, как и предыдущие, "не было установлено, а было избрано и является выражением воли польских избирателей".

Напомним, 11 октября Орбан уже заявлял, что Урсула фон дер Ляйен намерена свергнуть правительство Венгрии. Орбан считает, что европейские политики уже определились, кем они хотят его заменить.

Позже стало известно, что Орбан хочет сорвать предоставление помощи для Украины. Венгрия планирует активно противодействовать принятию займа для Киева до того момента, пока к власти не придет республиканец Трамп.