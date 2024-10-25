"Навіть не змова, а цілий план": Орбан вважає, що ЄС привів до влади уряд Туска в Польщі

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан знову заявив, що Євросоюз хоче "змістити" його з посади прем'єра, як це зробили у Польщі. У Варшаві відреагували на таку заяву угорського політика.

Related video

Угорський глава уряду Віктор Орбан заявив, що чинний польський уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском був "призначений" Євросоюзом у межах "змови". Про це політик розповів у інтерв'ю одного місцевого радіо, яке цитує видання AP.

За словами Орбана, саме президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер причетні до того, що у 2023 році коаліція на чолі з Туском перемогла на національних виборах в Польщі. Він переконаний, що вони прагнуть змістити його уряд теж.

"Це навіть не таємна змова проти Угорщини, це — відкрито представлений, оголошений план. Те ж саме відбувалося і в Польщі. Поляки також пішли своїм шляхом, вони також почали вести незалежну польську політику щодо міграції, гендеру та економіки", – сказав Орбан.

На думку угорського прем'єра, саме ці двоє політиків ЄС "зробили все можливе і відкрито заявили, що консервативний польський уряд повинен піти та бути замінений новим".

"Саме так наш друг Туск став прем'єр-міністром Польщі. Той самий сценарій зараз відбувається у випадку з Угорщиною", — заявив Орбан.

У відповідь на це твердження угорського політика, речник МЗС Польщі Павел Вронський у письмовій відповіді для медіа зазначив, що 15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися вільні парламентські вибори, а нинішній уряд, як і попередні, "не був встановлений, а був обраний і є вираженням волі польських виборців".

Нагадаємо, 11 жовтня Орбан уже заявляв, що Урсула фон дер Ляєн має намір повалити уряд Угорщини. Орбан вважає, що європейські політики вже визначилися, ким вони хочуть його замінити.

Пізніше стало відомо, що Орбан хоче зірвати надання допомоги для України. Угорщина планує активно протидіяти ухвалі позики для Києва до того моменту, поки до влади не прийде республіканець Трамп.