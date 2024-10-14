Вирішив допомогти Трампу: Орбан хоче зірвати надання допомоги Україні, — ЗМІ

Якщо Брюссель і Вашингтон спільно погодяться на кредит, кандидат від Республіканської партії, якого можуть переобрати, буде пов'язаний з ним на довгий час. Але якщо виділення коштів Києву схвалять без США, у Трампа не буде такого зобов'язання.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується зробити великий політичний подарунок експрезиденту Сполучених Штатів і кандидату в президенти Дональду Трампу за рахунок України. Він відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ, що ускладнить виділення кредитів Україні за рахунок заморожених активів РФ, щоб допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу. Про це пише видання Рolitico.

Зазначається, що Орбан вигадав спосіб, як Трамп у разі перемоги на президентських виборах зможе відкараскатися від 50-мільярдної позики, яку США, Європейський Союз і лідери G7 запропонували Україні для підтримки її у війні проти РФ.

Угорщина заявляє, що не погодиться на зміну правил, які дозволять Вашингтону відігравати важливу роль у позиці, до виборів у США.

Позика, про яку йдеться, буде повністю погашена за рахунок російських активів на суму понад 250 мільярдів доларів, які були заморожені в західних країнах після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Європа має більшу силу в грі, оскільки вона тримає більшість коштів.

Вашингтон наполягає на тому, що ЄС має продовжити терміни продовження санкцій щонайменше до 36 місяців. Згідно з нинішніми правилами, санкції Євросоюзу мають бути продовжені кожні 6 місяців, що збільшує ймовірність того, що одна країна розморозить активи, що змусило б національні уряди використовувати гроші платників податків для погашення позики.

Хоча всі інші лідери виступають за продовження періоду продовження санкцій до 36 місяців, як просили США, Орбан відмовляється. Відповідно до власних правил ЄС, усі 27 країн-членів повинні схвалити будь-які зміни до правил санкцій.

"Якщо ми не вирішимо це [шляхом продовження терміну дії санкцій], це коштуватиме ЄС — зокрема Угорщині — більше грошей", — сказало джерело видання в ЄС.

Якщо Брюссель і Вашингтон спільно погодяться на кредит, кандидат від Республіканської партії, якого можуть переобрати, буде пов'язаний з ним на довгий час. Але якщо виділення коштів Києву схвалять без США, у Трампа не буде такого зобов'язання, йдеться у публікації.

"Ми тиснемо, але поки що Орбан не піддається. Це просто гра в піддавки", — сказав виданню дипломат ЄС.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав дебати в Європейському парламенті "спробою розп'яття" з боку Європейського союзу. Лідер популістів заявив, що європейські політики вже визначилися, ким вони хочуть його замінити.