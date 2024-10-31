На Закарпатье откроют новые пункты пропуска: подробности

Пустые грузовики будут направляться через пункт пропуска "Лужанка", который вскоре откроется, сообщил министр Алексей Кулеба. Таким образом планируется разгрузить единственный грузовой пункт с Венгрией "Чоп — Захонь".

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В Закарпатской области продолжается работа над открытием новых пунктов пропуска транспортных средств, чтобы разгрузить уже действующие и помочь бизнесу. Об этом информирует Минобновления.

В ближайшее время планируется запустить для движения пустых грузовиков пункт пропуска "Лужанка", чтобы разгрузить единственный грузовой пункт с Венгрией "Чоп — Захонь", сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Также, по его словам, в 2024 году планируется открыть пункт пропуска для пассажирского транспорта "Великая Паладь", который будет работать на временной инфраструктуре.

Уже в следующем году начнется строительство нового большого пункта пропуска "Белая Церковь", для запуска которого румынская сторона уже завершает строительство моста через реку Тиса, — сказал Алексей Кулеба.

Кроме того, следующим этапом на Закарпатье станет реконструкция терминалов пункта пропуска "Ужгород". Разграничение грузового и пассажирского транспорта должно увеличить пропускную способность для грузовиков на 30%.

Напомним, в начале мая глава Минагрополитики Украины Тарас Качка сообщил, что блокирование границы польскими фермерами уже наносило существенный ущерб промышленным производителям Украины, а убытки оценивались в сотни миллионов долларов.

4 июня поляки возобновили блокаду украинской границы возле пункта пропуска "Хребенне". Тогда фермеры протестовали против ввоза зерновых культур на территорию страны, заблокировав движение 33 автомобилей.