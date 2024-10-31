На Закарпатті відкриють нові пункти пропуску: подробиці

Порожні вантажівки направлятимуться через пункт пропуску "Лужанка", який відкриється незабаром, повідомив міністр Олексій Кулеба. Таким чином планується розвантажити єдиний вантажний пункт з Угорщиною "Чоп — Захонь".

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У Закарпатській області триває робота над відкриттям нових пунктів пропуску транспортних засобів, щоб розвантажити вже діючі та допомогти бізнесу. Про це інформує Мінвідновлення.

Найближчим часом планується запустити для руху порожніх вантажівок пункт пропуску "Лужанка", щоб розвантажити єдиний вантажний пункт з Угорщиною "Чоп — Захонь", повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Також, за його словами, у 2024 році планується відкрити пункт пропуску для пасажирського транспорту "Велика Паладь", який працюватиме на тимчасовій інфраструктурі.

Вже у наступному році розпочнеться будівництво нового великого пункту пропуску "Біла Церква", для запуску якого румунська сторона вже завершує будівництво мосту через річку Тиса, – сказав Олексій Кулеба.

Окрім того, наступним етапом на Закарпатті стане реконструкція терміналів пункту пропуску "Ужгород". Розмежування вантажного та пасажирського транспорту має збільшити пропускну спроможність для вантажівок на 30%.

Нагадаємо, на початку травня очільник Мінагрополітики України Тарас Качка повідомив, що блокування кордону польськими фермерами вже завдавало суттєвої шкоди промисловим виробникам України, а збитки оцінювалися в сотні мільйонів доларів.

4 червня поляки відновили блокаду українського кордону біля пункту пропуску "Хребенне". Тоді фермери протестували проти ввезення зернових культур на територію країни, заблокувавши рух 33 автівок.