Поляки відновили блокаду українського кордону: де не проїхати

Польські фермери протестують проти ввезення зернових культур на територію країни. Черга, як інформують прикордонники, біля пункту пропуску "Хребенне" наразі складає 33 автівки.

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Сьогодні, 4 червня, з 11:20 ранку польські фермери розпочали чергову блокаду на пункті пропуску "Хребенне"-"Рава Руська". Про це повідомляє державна прикордонна служба України.

Наголошується, що таким чином представники місцевих фермерських господарств виступили з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Республіки Польща з України.

У межах блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.

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На в'їзд в Україну пропуск вантажівок здійснюється за графіком – 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також одним запуском, додатково, по 4 вантажівки, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Як повідомляють у ДПСУ, станом на 11:20 черга вантажівок на виїзд з України становила 33 транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі.

Нагадаємо, 4 квітня на сайті польського Мінсільгоспу заявили, що Польща не планує забороняти транзит українського зерна, бо Київ пообіцяв сам його мінімізувати.

Заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомляв на початку травня, що блокування кордону польськими фермерами завдавало суттєвої шкоди промисловим виробникам України. Втрати та збитки можна оцінити у сотні мільйонів доларів.