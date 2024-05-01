"Втратили сотні мільйонів": у Мінекономіки назвали наслідки блокування кордону фермерами (відео)
Виробники меблів, запчастин до автомобілів, які функціонують на території західної частини України, найбільше постраждали від протестів польських фермерів.
Блокування кордону польськими фермерами завдавало суттєвої шкоди промисловим виробникам України, а втрати можна оцінити у сотні мільйонів доларів. Заступник Міністра економіки України Тарас Качка повідомив в ефірі телемарафону.
Виробники меблів, запчастин до автомобілів, які функціонують на території західної частини України, найбільше постраждали від цих протестів. Вони мають контракти з європейськими компаніями, які не були виконані.Важливо
"Більша завдається промисловим виробникам", – повідомив він.
Договори передбачали, що товари надійдуть до України за конкретний період часу. Непередбачуваність роботи кордону призводила до того, що ці контракти зривалися й не укладалися нові.
"Цей негативний вплив становить сотні мільйонів доларів, якщо ми беремо до уваги ще протести польських перевізників", — додав Тарас Качка.
Протести фермерів на кордоні
Фермери в Польщі почали блокувати кордон із Україною, заявляючи, що вони проти постачання великих обсягів зерна з нашої держави, яке нібито негативно впиває на ціни. Речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) України Андрій Демченко 27 березня повідомив, що блокування польськими фермерами трьох напрямків на кордоні з Україною триває. Зокрема, ідеться про пропускні пункти "Ягодин", "Рава-Руська" й "Угринів".
Уже 4 квітня в польському Мінсільгоспі заявили, що країна не планує забороняти транзит українського зерна, бо Київ пообіцяв сам його мінімізувати. У Варшаві заявили, що виконують вимоги й домовленості, досягнуті з представниками фермерів щодо зерна з України.
Нагадаємо, 1 березня прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що за діями польських фермерів, які влаштували блокаду кордону, стоїть Російська Федерація. За її словами, Кремль намагається посварити Польщу та Литву — двох великих союзників України.