"Втратили сотні мільйонів": у Мінекономіки назвали наслідки блокування кордону фермерами (відео)

Виробники меблів, запчастин до автомобілів, які функціонують на території західної частини України, найбільше постраждали від протестів польських фермерів.

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Блокування кордону польськими фермерами завдавало суттєвої шкоди промисловим виробникам України, а втрати можна оцінити у сотні мільйонів доларів. Заступник Міністра економіки України Тарас Качка повідомив в ефірі телемарафону.

Виробники меблів, запчастин до автомобілів, які функціонують на території західної частини України, найбільше постраждали від цих протестів. Вони мають контракти з європейськими компаніями, які не були виконані.

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Польські фермери планують відновити блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною

"Більша завдається промисловим виробникам", – повідомив він.

Договори передбачали, що товари надійдуть до України за конкретний період часу. Непередбачуваність роботи кордону призводила до того, що ці контракти зривалися й не укладалися нові.

"Цей негативний вплив становить сотні мільйонів доларів, якщо ми беремо до уваги ще протести польських перевізників", — додав Тарас Качка.

Протести фермерів на кордоні

Фермери в Польщі почали блокувати кордон із Україною, заявляючи, що вони проти постачання великих обсягів зерна з нашої держави, яке нібито негативно впиває на ціни. Речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) України Андрій Демченко 27 березня повідомив, що блокування польськими фермерами трьох напрямків на кордоні з Україною триває. Зокрема, ідеться про пропускні пункти "Ягодин", "Рава-Руська" й "Угринів".

Уже 4 квітня в польському Мінсільгоспі заявили, що країна не планує забороняти транзит українського зерна, бо Київ пообіцяв сам його мінімізувати. У Варшаві заявили, що виконують вимоги й домовленості, досягнуті з представниками фермерів щодо зерна з України.

Нагадаємо, 1 березня прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що за діями польських фермерів, які влаштували блокаду кордону, стоїть Російська Федерація. За її словами, Кремль намагається посварити Польщу та Литву — двох великих союзників України.