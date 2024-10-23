Найближчими місяцями в Україні подорожчає один із головних продуктів: що кажуть економісти

В Україні очікується підвищення цін на м'ясо через зростання вартості кормів, енергоносіїв і нових податкових ставок. Продавці поки що стримують ціни, але визнають, що подорожчання неминуче.

Related video

В Україні найближчим часом очікується підвищення цін на м'ясо. За словами експертів, основними факторами подорожчання є зростання вартості кормів для тварин, енергоносіїв та податкові нововведення. Водночас, деякі продавці намагаються тимчасово стримувати ціни, щоб не втратити клієнтів. Про це пише ТСН.

Важливо

Топ 5 продуктів, які найбільше подорожчають до Нового року

Думка фермерів

Сергій Голембівський, власник ферми під Києвом, вирощує близько 300 корів. Він спеціалізується на елітних м'ясних породах, зокрема на бельгійській блакитній породі, яка славиться своєю високою м'язовою масою та соковитим м'ясом. Однак Сергій не продає яловичину на внутрішньому ринку через низький попит, а відправляє відгодовану худобу на експорт до країн Близького Сходу та Африки.

Через подорожчання кормів на 15% і зростання витрат на енергетику, фермер уже підвищив ціни на свою продукцію. Собівартість вирощування худоби зросла на 17%, і це без урахування збільшення військового збору з 1,5% до 5%. Ціна за кілограм живої ваги зараз становить близько 100 грн.

Ситуація на ринках

На столичних ринках обговорюють можливе подорожчання м'яса. Продавці поки що стримують ціни, але визнають, що скоро будуть змушені їх підвищити. Лариса, яка 13 років продає яловичину, каже, що ціни залежатимуть від ринкових умов. Інна, яка торгує свининою, також вважає, що подорожчання неминуче, особливо якщо орендна плата і далі зростатиме.

Курятина вже почала потроху дорожчати на деяких прилавках, повідомляють журналісти.

Прогнози економістів

Аналітик Максим Гопка припускає, що ціни на курятину зростуть незначно — приблизно на 5-8% протягом наступних одного-двох місяців. Свинина може подорожчати на 10-15%, а яловичина, за його оцінками, зросте в ціні не більше ніж на 8%.

Олег Пендзин, економіст, упевнений, що радикальних стрибків цін не буде. Він зазначає, що через війну кількість населення в Україні зменшилася, а реальні доходи не зросли. За його словами, реальні доходи українців у 2022 році скоротилися на 25%, і значного поліпшення у 2023-2024 роках не відбулося. Крім того, у бюджеті на 2025 рік закладено заморожування соціальних стандартів на тлі інфляції в 10%.

Нагадаємо, Фокус описав 10 вагомих чинників, які піднімуть цінники до зими. У Мінагро вважають, що високих цін, як у 2022 році, коли Україна тимчасово втратила частину Запорізької та Херсонської областей, все ж не буде.