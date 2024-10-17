У 2025 році інтернет в Україні знову подорожчає: в асоціації розповіли про причини

Провайдери не можуть підіймати тарифи на усю суму своїх витрат, пояснив член правління ІнАУ Олександр Арутюнян. Тому другий крок здорожчання послуг відбудеться на початку наступного року.

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Українських провайдерів, які перебували на спрощеній системі оподаткування, з 1 жовтня перевели на загальну систему. Надавачі послуг сплачуватимуть вищі податки, тому інтернет для користувачів стане дорожчим. Про це LIGA.net розповів член правління Інтернет-асоціації України (ІнАУ) Олександр Арутюнян.

За його словами, оскільки відбулося скасування спрощеної системи, то провайдери вже підняли вартість своїх тарифних пакетів. Але це, на думку Олександра Арутюняна, тільки початок.

Провайдер не може підіймати тарифи на всю суму своїх витрат, тому другий крок буде на початку наступного року.

"Тоді для деякої кількості абонентів інтернет знову подорожчає", – пояснив Арутюнян.

Нагадаємо, голова підкомітету Верховної Ради із кібербезпеки Олександр Федієнко інформував, що з серпня по жовтень 487 операторів у регіонах звернулися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) із заявами про їх виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж.

У серпні член правління ІнАУ Олександр Арутюнян опублікував заяву про намір примусово відключати інтернет, якщо влада не дослухається до вимог малого та середнього бізнесу і не скасує зміни податкового режиму.