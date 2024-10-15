Третина інтернет-провайдерів в Україні припинила роботу: які причини

Понад тисячу провайдерів припинили існування після скасування для них спрощеної системи оподаткування. Найбільше — у Києві та Київській області.

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З 1 жовтня українському малому бізнесу у сфері інтернет-доступу заборонено працювати по спрощеній системі оподаткування. Після ухвалення рішення припинила роботу третина інтернет-провайдерів. Про це заявив у Facebook нардеп та голова підкомітету Верховної Ради з кібербезпеки, урядового зв'язку та захисту інформації Олександр Федієнко.

Депутат звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) за статистичними даними. У комісії дали відповідь, що станом на 8 жовтня, протягом серпня-жовтня 2024 року, до них звернулися із заявами про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж 487 провайдерів, з них було опрацьовано 386.

У додатку до відповіді сказано, що протягом цього ж періоду інформацію про припинення діяльності на певній території подали 1 316 суб’єктів, які надавали послуги доступу до інтернету. Найбільше заяв було від провайдерів Києва та Київської області — 156, Черкаської та Одеської областей — 108 і 74 відповідно.

"Я не знаю, куди вони пішли, можемо припустити, що частина закрилась, частина пішла в тінь та вийшли з-під нагляду регулятора. Частина, може, буде продаватись. Але це люди! Це були самозайняті громадяни України", — написав голова підкомітету з кібербезпеки.

У "Інтерфакс-Україна" повідомляють, що до впровадження змін у податкові умови в Україні діяло близько 3,5 тис. інтернет-провайдерів. За даними НКЕК, у першому півріччі 2024 року послуги доступу до інтернету надавали 3 443 суб'єкти. Цифра 3,5 тисячі також фігурує у заявах Інтернет Асоціації України (ІнАУ) та голови комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної діяльності Данила Гетманцева. Тож за кілька місяців кількість інтернет-провадерів у реєстрі зменшилася більше ніж на третину.

"Я думаю, через місяць ми отримаємо ще -1000 провайдерів з реєстру", — припустив Олександр Федієнко.

Відповідь НКЕК щодо провайдерів інтернету Фото: скриншот

Відповідь НКЕК щодо провайдерів інтернету Фото: скриншот

Нагадаємо, у серпні член правління ІнАУ Олександр Арутюнян опублікував заяву про намір примусово відключати інтернет, якщо влада не дослухається до вимог малого та середнього бізнесу і не скасує зміни податкового режиму.

Крім того, у вересні ЗМІ попереджали, що під час переходу провайдерів на загальну систему оподаткування вартість інтернету може зрости на 20–40%.