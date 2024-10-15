Треть интернет-провайдеров в Украине прекратила работу: какие причины

Более тысячи провайдеров прекратили существование после отмены для них упрощенной системы налогообложения. Больше всего — в Киеве и Киевской области.

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С 1 октября украинскому малому бизнесу в сфере интернет-доступа запрещено работать по упрощенной системе налогообложения. После принятия решения прекратила работу треть интернет-провайдеров. Об этом заявил в Facebook нардеп и председатель подкомитета Верховной Рады по кибербезопасности, правительственной связи и защиты информации Александр Федиенко.

Депутат обратился в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) за статистическими данными. В комиссии дали ответ, что по состоянию на 8 октября, в течение августа-октября 2024 года, к ним обратились с заявлениями об исключении из реестра поставщиков электронных коммуникационных сетей 487 провайдеров, из них было обработано 386.

В приложении к ответу сказано, что в течение этого же периода информацию о прекращении деятельности на определенной территории подали 1 316 субъектов, которые предоставляли услуги доступа к интернету. Больше всего заявлений было от провайдеров Киева и Киевской области — 156, Черкасской и Одесской областей — 108 и 74 соответственно.

"Я не знаю, куда они ушли, можем предположить, что часть закрылась, часть ушла в тень и вышли из-под надзора регулятора. Часть, может, будет продаваться. Но это люди! Это были самозанятые граждане Украины", — написал глава подкомитета по кибербезопасности.

В "Интерфакс-Украина" сообщают, что до внедрения изменений в налоговые условия в Украине действовало около 3,5 тыс. интернет-провайдеров. По данным НКЭК, в первом полугодии 2024 года услуги доступа к интернету предоставляли 3 443 субъекта. Цифра 3,5 тысячи также фигурирует в заявлениях Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) и председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Даниила Гетманцева. Так, за несколько месяцев количество интернет-провайдеров в реестре уменьшилось более чем на треть.

"Я думаю, через месяц мы получим еще -1000 провайдеров из реестра", — предположил Александр Федиенко.

Ответ НКЭК относительно провайдеров интернета Фото: скриншот

Ответ НКЭК относительно провайдеров интернета Фото: скриншот

Напомним, в августе член правления ИнАУ Александр Арутюнян опубликовал заявление о намерении принудительно отключать интернет, если власть не прислушается к требованиям малого и среднего бизнеса и не отменит изменения налогового режима.

Кроме того, в сентябре СМИ предупреждали, что при переходе провайдеров на общую систему налогообложения стоимость интернета может вырасти на 20-40%.