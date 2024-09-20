В Украине может существенно подорожать интернет: что известно на данный момент

По мнению экспертов, из-за перехода провайдеров на общую систему налогообложения стоимость интернета может вырасти на 20-40%.

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С 1 октября в Украине собираются исключить интернет-провайдеров из упрощенной системы налогообложения (УСН). Об этом написала народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Нина Южанина в своем Telegram-канале 20 сентября.

Нардеп заявила, что обратилась к Министерству финансов и Государственной налоговой службе Украины с призывом воздержаться от принятия решения об аннулировании регистрации плательщика единого налога до правового урегулирования этого вопроса.

Обращение нардепа также содержало просьбу инициировать изменения в НКУ в части приведения формулировок видов деятельности в сфере телекоммуникаций, перечень которых приведен в пункте 8 подпункта 291.5.1. подпункта 291.5. статьи 291 НКУ, в соответствие с Законом Украины "Об электронных коммуникациях".

Публикация Нины Южаниной в Telegram Фото: Скриншот

Позже Нина Южанина обнародовала ответ ГНС, где говорится, что нормы НКУ на сегодня не определяют видов деятельности, выделяющих определенную группу плательщиков в сфере электронных коммуникаций, которые имеют право на применение упрощенной системы налогообложения.

При этом в ведомстве отметили, что запрет провайдерам быть плательщиками единого налога согласован с Минфином, который обеспечивает формирование и реализацию единой налоговой политики государство и координирует деятельность ГГИС.

В ответе говорится, что ГНС лишь осуществляет разъяснительную работу по:

информирования таких плательщиков, что в случае осуществления запрещенных видов деятельности они обязаны самостоятельно отказаться от применения упрощенной системы налогообложения;

приведения Реестра плательщиков единого налога к требованиям налогового законодательства.

"То есть принципом верховенства права (ст. 8 Конституции Украины), согласно которому "разрешено все, что прямо не запрещено законом", чиновники откровенно пренебрегают, ведь действуют по принципу "разрешено только то, что прямо определено законом", — заявила депутат.

Ответ ГНС на запрос Нины Южаниной Фото: Скриншот

Какие могут быть последствия отмены УСН для провайдеров

Ранее эксперты отмечали в комментарии порталу "Минфин", что интернет может подорожать на 20-40%, ведь при переходе провайдера на общую систему налогообложения появляется НДС, платить который придется всем потребителям. Кроме того, из-за этого может ухудшиться качество интернета и уровень обслуживания.

По словам главы компании "Дарницкие сети" Владислава Кучеренко, у многих провайдеров всего по 200−500 абонентов, а чтобы выходить на общей системе налогообложения хотя бы в ноль, нужно не менее 1000 абонентов. Поскольку переход на общую систему для таких провайдеров заведомо убыточен, эксперт считает, что компании будут просто закрываться.

В начале марта Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) также призвала членов Экспертного совета при Минфине остановить инициативу Государственной налоговой службы по отмене упрощенной системы налогообложения для малых провайдеров, указав на ряд негативных последствий для социума, экономики и системы безопасности страны.

Напомним, 21 августа в ИнАУ заявили о намерении принудительно отключать интернет, если власти не прислушаются к требованиям малого и среднего бизнеса в отрасли телекоммуникаций. Член правления организации Александр Арутюнян, подчеркнул, что именно на малые и средние компании приходится большая часть пользователей и инфраструктуры фиксированного интернета.

Заявление Интернет ассоциации Украины о возможных принудительных отключениях интернета также прокомментировал народный депутат Александр Федиенко, заявив, что считает такой сценарий реальным.