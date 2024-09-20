В Україні може суттєво подорожчати інтернет: що відомо наразі

На думку експертів, через перехід провайдерів на загальну систему оподаткування вартість інтернету може зрости на 20–40%.

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З 1 жовтня в Україні збираються виключити інтернет-провайдерів зі спрощеної системи оподаткування (ССО). Про це написала народна депутатка України від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна у своєму Telegram-каналі 20 вересня.

Нардепка заявила, що звернулася до Міністерства фінансів і Державної податкової служби України із закликом утриматися від ухвалення рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку до правового врегулювання цього питання.

Звернення нардепки також містило прохання ініціювати зміни до ПКУ в частині приведення формулювань видів діяльності у сфері телекомунікацій, перелік яких наведено в пункті 8 підпункту 291.5.1. підпункту 291.5. статті 291 ПКУ, у відповідність до Закону України "Про електронні комунікації".

Публікація Ніни Южаніної в Telegram Фото: Скриншот

Пізніше Ніна Южаніна оприлюднила відповідь ДПС, де йдеться про те, що норми ПКУ на сьогодні не визначають видів діяльності, які б виокремлювали певну групу платників у сфері електронних комунікацій, які мають право на застосування спрощеної системи оподаткування.

Водночас у відомстві зазначили, що заборона провайдерам бути платниками єдиного податку узгоджена з Мінфіном, який забезпечує формування та реалізацію єдиної податкової політики держави і координує діяльність ДГІС.

У відповіді йдеться, що ДПС лише здійснює роз'яснювальну роботу щодо:

інформування таких платників, що в разі здійснення заборонених видів діяльності вони зобов'язані самостійно відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування;

приведення Реєстру платників єдиного податку до вимог податкового законодавства.

"Тобто принципом верховенства права (ст. 8 Конституції України), згідно з яким "дозволено все, що прямо не заборонено законом", чиновники відверто нехтують, адже діють за принципом "дозволено лише те, що прямо визначено законом", — заявила депутатка.

Відповідь ДПС на запит Ніни Южаніної Фото: Скриншот

Які можуть бути наслідки скасування ССО для провайдерів

Раніше експерти зазначали в коментарі порталу "Мінфін", що інтернет може подорожчати на 20–40%, адже під час переходу провайдера на загальну систему оподаткування з'являється ПДВ, платити який доведеться всім споживачам. Крім того, через це може погіршитися якість інтернету та рівень обслуговування.

За словами глави компанії "Дарницькі мережі" Владислава Кучеренка, у багатьох провайдерів лише по 200–500 абонентів, а щоб виходити на загальній системі оподаткування хоча б у нуль, потрібно не менше 1000 абонентів. Оскільки перехід на загальну систему для таких провайдерів завідомо збитковий, експерт вважає, що компанії просто закриватимуться.

На початку березня Інтернет асоціація України (ІнАУ) також закликала членів Експертної ради при Мінфіні зупинити ініціативу Державної податкової служби щодо скасування спрощеної системи оподаткування для малих провайдерів, вказавши на низку негативних наслідків для соціуму, економіки та системи безпеки країни.

Нагадаємо, 21 серпня в ІнАУ заявили про намір примусово відключати інтернет, якщо влада не дослухається до вимог малого і середнього бізнесу в галузі телекомунікацій. Член правління організації Олександр Арутюнян наголосив, що саме на малі та середні компанії припадає більша частина користувачів та інфраструктури фіксованого інтернету.

Заяву Інтернет асоціації України про можливі примусові відключення інтернету також прокоментував народний депутат Олександр Федієнко, заявивши, що вважає такий сценарій реальним.